Directorul general al instituției, Dragoș Manole, primește un salariu lunar brut de 20.000 de lei, în timp ce directorul adjunct încasează peste 19.000 de lei, iar șeful de serviciu are un salariu de 17.500 de lei brut.

Angajații beneficiază și de sporuri de 300 de lei pentru condiții vătămătoare, indemnizații de hrană de 350 lei, în timp ce angajații plătiți cu salarii de până la 8000 lei, primesc și vouchere de vacanță în valoare de 800 lei.

Austeritatea lui Bolojan, numai pentru săraci. Nababii de la stat se lăfăie în salarii demne de manageri din Elveția

În plus, controalele efectuate în această vară de Corpul de Control al Ministerului Agriculturii au scos la iveală că firmele care operau punctele de lansare ar fi încasat ilegal milioane de euro prin contracte fără licitație publică, plătind sume mult mai mari decât cele legitime pentru întreținerea punctelor de lansare.

În loc să primească 36.000 de lei anual pentru fiecare punct, sumă necesară pentru plata angajaților, firmele încasau 223.000 de lei, de peste șase ori mai mult.