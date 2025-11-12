Guvernul sărăciei continuă să taie de la oamenii săraci, în timp ce un director este plătit cu 20.000 de lei lunar. Activitate zero de peste un an la Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Antigrindină

Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Antigrindină continuă să acorde salarii lunare de zeci de mii de lei angajaților săi, deși activitatea instituției a fost suspendată de peste un an
Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Antigrindină continuă să acorde salarii lunare de zeci de mii de lei angajaților săi, deși activitatea instituției a fost suspendată de peste un an

În contextul unei austerități bugetare impuse de Guvernul Bolojan, Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Antigrindină continuă să plătească salarii generoase angajaților săi, în ciuda faptului că activitatea instituției este suspendată de mai bine de un an. Sistemul de rachete antigrindină, care ar fi trebuit să protejeze culturile agricole, nu a mai fost folosit, iar punctele de lansare sunt inactive.

Directorul general al instituției, Dragoș Manole, primește un salariu lunar brut de 20.000 de lei, în timp ce directorul adjunct încasează peste 19.000 de lei, iar șeful de serviciu are un salariu de 17.500 de lei brut.

Angajații beneficiază și de sporuri de 300 de lei pentru condiții vătămătoare, indemnizații de hrană de 350 lei, în timp ce angajații plătiți cu salarii de până la 8000 lei, primesc și vouchere de vacanță în valoare de 800 lei.

Austeritatea lui Bolojan, numai pentru săraci. Nababii de la stat se lăfăie în salarii demne de manageri din Elveția

În plus, controalele efectuate în această vară de Corpul de Control al Ministerului Agriculturii au scos la iveală că firmele care operau punctele de lansare ar fi încasat ilegal milioane de euro prin contracte fără licitație publică, plătind sume mult mai mari decât cele legitime pentru întreținerea punctelor de lansare.

În loc să primească 36.000 de lei anual pentru fiecare punct, sumă necesară pentru plata angajaților, firmele încasau 223.000 de lei, de peste șase ori mai mult.