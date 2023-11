Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane (FNMCV) a anunțat suspendarea temporară a grevei ceferiştilor de la Infrastructură, până pe 29 noiembrie, ora 14:00. Decizia a fost transmisă în urma discuţiilor cu conducerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii și conducerea Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" SA.

"Mai e mult până luni. Eu vă spun că miercuri, probabil că miercuri (29 noiembrie, n.r.), va fi o şedinţă de Guvern în care vom promova un memorandum legat nu doar de CFR, ci şi de metrou şi nu doar - mai sunt şi alte companii, care să ajute la semnarea acelui Contract Colectiv de Muncă de care spun sindicatele şi care e absolut necesar. (...) Miercuri Guvernul să decidă dacă aprobă sau nu. În mod sigur va aproba, dacă vom reuşi să parcurgem tot circuitul de semnături.

Fac tot ceea ce pot ca miercuri să intre acest memorandum, să fie aprobat în Guvern. Nu pot să iau decizii în numele sindicatelor, dar în mod clar în momentul în care este aprobat un asemenea memorandum nu mai există obiectul acestei greve şi, bineînţeles, că nimeni nu-şi doreşte. Eu cred că nici sindicatele nu-şi doresc să facă până la urmă grevă", a declarat ministrul Sorin Grindeanu.

Liderii federației menționate au semnat vineri un acord în acest sens cu administrația Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.

Potrivit Acordului, CFR SA se obligă ca în această perioadă să rezolve următoarele probleme:

- promovarea în ședința de Guvern din data de 28 noiembrie (marți) a unui Memorandum care să excepteze CCNCF CFR SA de la aplicarea prevederilor Legii 296/2023 (Legea austerității, promovată de premierul Marcel Ciolacu) care limitează salarizarea angajaților companiei

- prezentarea și asumarea de către CNCF CFR SA până la data de 28 noiembrie 2023 a unei grile de salarizare care să reflecte un ecart în concordanță cu complexitatea și volumul muncii, respectiv importanța și competența în actul decizional

- prezentarea de către CNCF CFR SA până la data de 29 noiembrie 2023 (miercuri) a Contractului Colectiv de Muncă 2023-2024 în vederea semnării, înregistrării la instituția abilitată și, pe cale de consecință, stingerea conflictului colectiv de muncă.

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane - Comunicatul oficial

Biroul Executiv al Federației Naționale Mișcare Comercial Vagoane a anunțat vineri că, referitor la greva propriu-zisa notificata Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA pentru data de 27 noiembrie 2023, Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane, afiliată la Blocul Național Sindical, comunica public urmatoarele:

Avand in vedere discutiile purtate in zilele de 23 si 24 noiembrie 2023 cu conducerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, respectiv conducerea Companiei Nationale de Cai Ferate ”CFR” – S.A. referitoare la:

- angajamentele asumate de conducerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii privind promovarea in sedinta de Guvern din data de 29 noiembrie 2023 a unui Memorandum care sa excepteze Compania Nationala de Cai Ferate ”CFR” – S.A. de la aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023 care limiteaza salarizarea angajatilor companiei;

- prezentarea si asumarea de catre Compania Nationala de Cai Ferate ”CFR” – S.A. pana la data de 28 noiembrie 2023 a unei grile de salarizare care sa reflecte un ecart in concordanta cu complexitatea si volumul muncii, respectiv importanta si competenta in actul decizional;

- prezentarea si asumarea de catre Compania Nationala de Cai Ferate ”CFR” – S.A. pana la data de 29 noiembrie 2023 a Contractului colectiv de munca 2023 – 2024 in vederea semnarii, inregistrarii la institutia abilitata si pe cale de consecinta stingerea conflictului colectiv de munca, cele doua parti aflate in procedura de negociere a contractului colectiv de munca au convenit suspendarea temporara a grevei propriu-zisa pana la data de 29 noiembrie 2023, ora 14:00, in temeiul art. 162(3) din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social.





Sindicaliștii anunțaseră că vor declanșa greva generală luni, 27 noiembrie, după greva de avertisment de două ore din 15 septembrie și avertismentele de la sfârșitul lunii octombrie transmise Ministerului condus de Sorin Grindeanu și Guvernului.

Pe perioada grevei urma să fie asigurată o treime din activitatea normală, în conformitate cu prevederile legale.

„Urmare grevei de avertisment din data de 15 septembrie 2023, reprezentanții Guvernului anunțau creionarea unui plan pentru:

finanțarea strategică și coerentă a căii ferate în vederea readucerii infrastructurii feroviare românești la parametrii tehnici proiectați; impulsionarea investițiilor în material rulant de calitate, modern, care să vizeze înlocuirea completă a parcului de locomotive și vagoane destinat transportului de pasageri pe calea ferată, astfel încât românii să se întoarcă în trenuri; stabilirea unei salarizări corecte care să asigure o ierarhie salarială bazată pe complexitatea și volumul muncii precum și importanța și competența în actul decizional și care să permită eliminarea deficitului uriaș de angajați.

Desi, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 a fost aprobat, negocierile colective în vederea încheierii contractului colectiv de muncă sunt blocate de politicile economice și sociale adoptate de Guvern.

Concret, aceste politici nu numai că împiedică stabilirea în cadrul negocierilor colective a unei salarizări în concordanță cu complexitatea și volumul muncii precum și importanța și competența în actul decizional, dar încalcă și dispozițiile contractelor colective si individuale de muncă în vigoare, încheiate între părți, o serie de drepturi salariale fiind diminuate sau suprimate la plată.