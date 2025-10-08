Greta Thunberg, în centrul unui nou scandal: folosește imaginea unui ostatic israelian în sprijinul cauzei palestiniene

Greta Thunberg. Foto: Profimedia
Greta Thunberg. Foto: Profimedia

O polemică a izbucnit după ce activista ecologistă suedeză, Greta Thunberg, angajată de multă vreme în cauza palestiniană, a publicat marți pe Instagram un mesaj în care denunța condițiile de detenție ale prizonierilor palestinieni în Israel, dar una dintre fotografiile utilizate de ea îl înfățișa de fapt pe Evyatar David, ostatic israelian aflat în captivitatea Hamas, relatează miercuri postul israelian de televiziune i24News.

Confuzia a stârnit un val de critici online: numeroși internauți au semnalat eroarea, ceea ce a dus la ștergerea imaginii incriminate câteva ore mai târziu.

Ambasada Israelului în Franța a reacționat imediat, distribuind o captură de ecran a postării pe platforma X (fostul Twitter), acuzând-o pe Thunberg că a transmis o "ignoranță orbită de ură" și a reamintit că Evyatar David a fost "înfometat, maltratat și forțat de Hamas să își sape propriul mormânt".

Greta Thunberg, care a participat la Flotila Global Sumud, un grup de nave care a încercat să ajungă în Fâșia Gaza spărgând embargoul israelian pentru a aduce ajutoare locuitorilor din enclava palestiniană, a declarat că a fost "răpită și torturată" de armata israeliană, după arestarea activiștilor din această flotilă.

Militanții pro-palestinieni au fost eliberați între timp și expulzați din Israel.

Donald Trump a răbufnit împotriva Gretei Thunberg: Are o problemă... Cred că ar trebui să vadă un doctor – VIDEO