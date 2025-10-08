Confuzia a stârnit un val de critici online: numeroși internauți au semnalat eroarea, ceea ce a dus la ștergerea imaginii incriminate câteva ore mai târziu.



Ambasada Israelului în Franța a reacționat imediat, distribuind o captură de ecran a postării pe platforma X (fostul Twitter), acuzând-o pe Thunberg că a transmis o "ignoranță orbită de ură" și a reamintit că Evyatar David a fost "înfometat, maltratat și forțat de Hamas să își sape propriul mormânt".



Greta Thunberg, care a participat la Flotila Global Sumud, un grup de nave care a încercat să ajungă în Fâșia Gaza spărgând embargoul israelian pentru a aduce ajutoare locuitorilor din enclava palestiniană, a declarat că a fost "răpită și torturată" de armata israeliană, după arestarea activiștilor din această flotilă.



Militanții pro-palestinieni au fost eliberați între timp și expulzați din Israel.

