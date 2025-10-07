Donald Trump a răbufnit împotriva Gretei Thunberg: Are o problemă... Cred că ar trebui să vadă un doctor – VIDEO

Cei doi au avut mai multe schimburi de replici acide de-a lungul timpului (Profimedia)
Cei doi au avut mai multe schimburi de replici acide de-a lungul timpului (Profimedia)

Președintele american Donald Trump a lansat un nou atac verbal la adresa activistei suedeze Greta Thunberg, într-o declarație care a stârnit reacții puternice în mediul internațional. Într-un comentariu făcut la un briefing de la Casa Albă, liderul american a pus sub semnul întrebării angajamentul Gretei față de mediu și a sugerat că aceasta ar avea probleme de comportament.

„E doar o agitatoare. Nu mai e interesată de mediu? Are o problemă de control al furiei. Cred că ar trebui să vadă un doctor. Dacă ai urmărit-o vreodată… Pentru o persoană tânără, e atât de FURIOASĂ, atât de NEBUNĂ! Nu, puteți să o luați. E doar o agitatoare,” – a declarat Trump.

 

 

Activista suedeză nu a întârziat să răspundă, publicând un mesaj pe Instagram în care întoarce ironia împotriva președintelui american:

„Am auzit că Donald Trump și-a exprimat din nou opiniile măgulitoare despre caracterul meu și îi mulțumesc pentru grija față de sănătatea mea mentală.” „Aș primi cu amabilitate orice recomandări pe care le-ar avea pentru a gestiona aceste așa-numite ‘probleme de furie’, deoarece — judecând după palmaresul său impresionant — pare că suferă și el de ele.”

Declarația vine în contextul unei serii de tensiuni publice între cei doi, care au avut mai multe confruntări verbale în ultimii ani, în special pe tema schimbărilor climatice și activismului internațional.