Gigi Becali, cu avionul la proces. De ce a fost chemat urgent la Craiova

Finanțatorul FCSB trebuia să fie dus cu mandat la Curtea de Apel din Craiova în dosarul lui Adrian Mititelu.

La sosirea la Craiova, milionarul din Pipera a susținut că nu își mai amintește ce s-a întamplat exact în 2011 la transfer, dar că îi va lua apărarea lui Mititelu în fața judecătorilor.

„Am venit cu avionul juma` de oră. N-am venit cu niciun mascat! Am venit cu mascat? Minciuni! Deci, mandatul înseamnă ți-aduc la cunoștință. A venit miliția la mine, mi-a adus la cunoștință că trebuie să merg, și eu am venit”, a declarat Becali, potrivit Realitatea PLUS.

„Acum ce să facă? Să-i dea pușcărie lui Mititelu, cu ce? Că a dat vreo 20 de milioane ca să vadă oltenii fotbal? Că așa a făcut omul. E patriot. A băgat 20 de milioane în fotbal să se dea mare în Oltenia. Evaziune fiscală, de unde, mă, care? Și ce-a făcut cu banii? I-a luat el acasă? Tot la fotbal, la jucători salarii. Și să facă pușcărie pentru asta? Nu e normal”, le-a declarat George Becali jurnaliștilor.

Becali a fost chemat ca martor pentu a da declarații în procesul patronului craiovean pentru transferul lui Mihai Costea la Steaua. Omul de afaceri nu s-a prezentat pe 11 iunie când a fost citat.