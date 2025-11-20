“Nu există centre publice de tratament pentru alcool, droguri și jocuri de noroc, iar familiile disperate nu știu unde să îi ducă pe cei dragi”, a declarat George Simion.

Potrivit liderului AUR, partidul Alianța pentru Unirea Românilor a propus mai multe proiecte legislative, pentru a combate flagelul jocurilor de noroc și a opri accesul minorilor la pornografia online, însă fosta și actuala majoritate toxică a preferat să ia în derâdere sau să adopte pseudo-soluții.

“Nu este deloc moral să se profite de anumite slăbiciuni ale oamenilor, iar familii întregi să aibă de suferit din cauza acestui stat nefuncțional.

Pe noi ne interesează să oferim soluții reale, chiar dacă unii le consideră mai drastice, pentru că societatea noastră are nevoie să se însănătoșească”, a afirmat președintele AUR.