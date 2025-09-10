Este mai puțin dulce decât gemul clasic cu zahăr. Acest aspect îl face perfect pentru a fi asociat cu brânzeturi, clătite, terciuri de ovăz sau chiar ca umplutură pentru prăjituri.

Descoperă și o rețetă de dulceață de struguri Kismis, delicioasă și foarte parfumată, iar mai jos îți oferim rețeta gemului de struguri fără zahăr, detaliată pas cu pas.

Gem de struguri negri, fără zahăr – Ingrediente

2 kg struguri negri bine copți, fără semințe (sau decojiți dacă sunt cu semințe)

150 ml apă (doar pentru început, pentru a nu se lipi)

1 lingură suc de lămâie – ajută la păstrarea culorii

1 linguriță agar-agar sau 1 măr ras (opțional, pentru îngroșare naturală).

Rețeta gemului de struguri fără zahăr – Mod de preparare

Primul pas constă în pregătirea strugurilor. Spală bine boabele de struguri și desprinde-le de pe ciorchine.

Dacă au semințe, taie fiecare bob și scoate-le manual sau poți pasa fructele printr-o sită după fierbere. Semințele se pot scoate cu o agrafă de birou sau cu o scobitoare.

Cum prepari gem de struguri negri, fără zahăr

Pune strugurii într-o oală cu baza groasa, adaugă apa și fierbe totul la foc mic timp de 10-15 minute. Amestecă din când în când cu o spatulă.

După fierbere, pasează fructele cu un blender vertical pentru a obține o pastă fină. Dacă nu ai îndepărtat semințele, trece compoziția printr-o sită deasă.

Poți strecura compoziția printr-o sită și dacă ai folosit blenderul, îndepărtând pielițele și semințele. Astfel, vei obține un gem mai clar și mai fin. Descoperă și o rețetă de gem de zmeură fără semințe, cu consistență de jeleu.

Continuă fierberea gemului la foc mic încă 40-60 de minute, amestecând frecvent, până când gemul se îngroașă natural.

Dacă vrei o consistență mai fermă, adaugă agar-agar dizolvat într-o lingură de apă rece sau mărul ras în ultimele 10 minute de fierbere.

Tot spre final, adaugă sucul de lămâie și amestecă bine.

Toarnă deliciosul gem de struguri negri fierbinte în borcane sterilizate, lăsând puțin spațiu la gura borcanului. Închide bine capacele și întoarce borcanele cu susul în jos timp de 5 minute, pentru a se sigila. Apoi îndreaptă-le și lasă-le să se răcească acoperite cu un prosop gros.

Depozitează borcanele cu gemul de struguri într-un loc răcoros, întunecat, precum cămara.

După deschidere, păstrează borcanul în frigider și consumă deliciosul gem de struguri negri în maximum 7-10 zile.

