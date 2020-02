Gala premiilor Oscar 2020 – Controverse legate de prezentator – De ce nu are show-ul nicio gazda

Gala premiilor Oscar 2020 se confrunta cu o problema: nu are prezentator. Decizia controversata vine pentru a doua oara in ultimii 30 de ani. Anul trecut a fost pentru prima oara cand a aparut aceasta problema.

Oficial la Oscar fusese desemnat ca prezentator comicul Kevin Hart insa fanii au descoperit ca el avea o serie de glume homofobe postate pe twitter cu mai multi ani in urma. Acest lucru a dus la un scandal monstru iar Kevin a fost inlaturat cu putin timp inainte de gala de anul trecut de la Oscar.

Deoarece nu a fost timp sa se aleaga o alta vedeta care sa fie gazda la Oscar, organizatorii au hotarat ca pentru prima oara in ultimii 30 de ani sa se desfasoare gala fara un prezentator oficial. In 2020 la Oscar s-a decis ca din nou sa decurga intregul show fara un prezentator oficial.

Gala premiilor Oscar 2020 - Ceremonia de decernare a premiilor Oscar nu va avea nici in acest an un prezentator principal, a anuntat presedintele ABC Television Entertainment miercuri.

"Permiteti-mi sa confirm acest lucru acum. Impreuna cu Academia (de Film) am decis ca nu va exista o gazda traditionala anul acesta", a declarat Karey Burke, citat de Agerpres.

Oscarurile din 2019 au fost primele in 30 de ani care nu au avut un maestru de ceremonie, fapt ce a dus la cresterea audientei postului ABC, dupa patru ani de scadere.

Gala premiilor Oscar 2020 - Gala de decernare a Oscarurilor va avea loc anul acesta pe 10 februarie.

Cel mai bun film la a 92-a editiei a Premiilor Oscar

Specialistii vad mai multi favoriti aici, insa cele mai multe priviri se indreapta spre pelicula 1917 (in regia lui Sam Mendes), care s-a impus deja la Bafta si la Globurile de Aur. Nu pot fi neglijate nici celelalte blockbustere precum Joker (o radiografie a alienarii societatii), The Irishman (un film in regia lui Martin Scorsese si produs de Netflix), Once Upon A Time In Hollywood (cu trioul de vis Quentin Tarantino, Leonardo DiCaprio si Brad Pitt) sau Marriage Story (film in care se remarca actrita Scarlett Johansson, produs de asemenea de Netflix). Lupta va fi stransa, cum se intampla de obicei la ceremonia de decernare a Oscarurilor.

Cel mai bun actor si cea mai buna actrita

Premiul pentru actor in rol principal e unul dintre distinctiile unde nu exista foarte mari dubii legate de favorit. Toata lumea se uita cu atentie la prestatia lui Joaquin Phoenix din Joker, pe care publicatia Star Tribune a numit-o cea mai buna prestatie din cariera. Cu sanse reale la Oscar 2020 pleaca si Adam Driver pentru rolul din Marriage Story, povestea unei casnicii esuate, pe care partenerii incearca s-o incheie, fara a-si traumatiza copilul.

Pe lista nominalizarilor pentru cel mai bun actor si-au mai facut loc actorul spaniol Antonio Banderas (Pain and Glory), Jonathan Pryce (in surprinzatorul film The Two Popes) si Leonardo DiCaprio (Once Upon A Time In Hollywood).

Lucrurile sunt inca si mai clare in ceea ce priveste categoria de actrita in rol principal. Cel putin asta reiese dintr-un mic sondaj realizat in randul a 28 de critici si jurnalisti de film. Renee Zellweger, in rolul din Judy, este marea favorita. Avem de a face cu povestea tragica a actritei Judy Garland, care a facut furori la Hollywood in primii ani ai cinematografiei americane. Rivalele lui Renee Zellweger la aceasta categorie sunt Scarlett Johansson in Marriage Story, Charlize Theron in Bombshell, Saoirse Ronan in Little Women si Cynthia Erivo in Harriet.

Regia, premiul ravnit de toata lumea la Oscar 2020

La aceasta sectiune se infrunta trei granzi ai cinematografiei mondiale. Scorsese propune o noua poveste cu gangsteri in The Irishman, in timp ce Tarantino (celebru pentru Pulp Fiction sau Kill Bill) vizeaza prima sa statueta la Oscar cu Once Upon A Time In Hollywood.

Nici Sam Mendes nu se lasa mai prejos, care si-ar putea completa colectia de Oscaruri cu o noua distinctie pentru pelicula 1917. El se impusese acum 20 de ani cu iconicul film American Beauty (cu Kevin Spacey in rolul principal). Desi nu sunt in prim plan, regizorii Todd Phillips (Joker) si Bong Joon-ho (Parasite) au si ei argumentele lor pentru a se impune la cea mai buna regie la ceremonia de la Hollywood.

Stati cu ochii pe Oscar 2020 ca sa vedeti cei mai buni actori ai momentului!