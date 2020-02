Castigatori Oscar 2020 – Lista completa cu nominalizari, castigatori, filme si vedete

Castigatori Oscar 2020 – In acest an avem o multime de filme spectaculoasa in cadrul galei de Oscar si multi actori cunoscuti care se bat pentru o statueta. Academia Americana de Film decerneaza in fiecare an premii prin care onoreaza cele mai reusite pelicule ale anului. De aceasta data este vorba despre editia cu numarul 92 a spectaculosului eveniment.

1 Castigatori Oscar 2020 – Joker

De departe cel mai controversat film al anului este Joker. Filmul „Joker" starneste controverse, iar unii spectatori au parasit salile de cinema si cer interzicerea filmului, sustinand ca productia instiga la violenta.

„Joker“ continua sa starneasca controverse odata cu lansarea sa in cinematografe, scrie Daily Mail. Mai multi spectatori nepregatiti pentru intensitatea violentei din film au parasit salile de cinema in care era difuzata productia, din mai multe parti ale lumii, si spun ca pelicula este „prea instigatoare la violenta“.

Un fan a scris pe Twitter: „Intr-adevar am iesit de la proiectia «Joker».

Era prea ingrozitor sa fiu acolo cu toate modalitatile acelea de a promova violenta si problemele mintale“. Altii au scris ca ar vrea ca filmul sa fie interzis in cinematografe, sustinand ca instiga la violenta, iar personajul principal va fi considerat un model.

„Am plecat de la proiectia acestui film, «Joker». Interziceti acest film! Instiga la violenta“, a comentat un alt internaut. Totusi, in weekend-ul care marcheaza premiera „Joker“ nu au fost raportate acte de violenta in timpul proiectiilor dupa ce Politia a luat masuri sporite de securitate.

„Joker”, cu Joaquin Phoenix in rolul celebrului adversar al lui Batman, a fost lansat in toata lumea la inceputul lunii octombrie si a avut incasari record. Potrivit Reuters, filmul avea incasari de 93 de milioane de dolari in primele zile petrecute pe ecrane. Pana acum, recordul de incasari la premiera pentru luna octombrie era detinut de „Venom”, care avea 80 de milioane de dolari.

„Joker” a trezit reactii virulente si a fost criticat pentru scenele macabre si violente. Familiile celor implicati in atentatul din cinematograful din Aurora, Colorado, in 2012, s-au plans ca producatorii de la Warner Bros si pelicula promoveaza violenta armata.



2 Castigatori Oscar 2020 – The Irishman



Netflix intra din ce in ce mai puternic in competitia filmelor de arta. In acest an e vorba despre The Irishman, filmul regizat de Scorsese care reuseste sa reuneasca nume grele din industria filmului precum Al Pacino si Robert De Niro.

Netflix a lansat cel mai nou film regizat de Martin Scorsese. The Irishman (in trad. Irlandezul: Asasinul mafiei) reuneste numai nume grele ale cinematografiei: Robert de Niro, Al Pacino, Joe Pesci si Harvey Keitel. Pelicula va avea premiera mondiala la New York Film Festival, pe 27 septembrie, si va fi disponibila pe reteaua de streaming din toamna acestui an.

Filmul The Irishman, bazat pe cartea lui Charles Brandt, I Heard You Paint Houses, il reuneste pe Scorsese cu fosta sa muza Robert De Niro si cu Joe Pesci, laureat cu un premiu Oscar pentru interpretarea din Goodfellas. Filmul cu gangsteri il are in distributie si pe Al Pacino, care nu a mai lucrat pana acum cu Martin Scorsese.

Lungmetrajul este o saga epica despre crima organizata din America de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, expusa prin ochii veteranului de razboi Frank Sheeran (Robert de Niro), escroc si asasin platit care a lucrat pentru unele dintre cele mai cunoscute personaje ale secolului XX. Sheeran a jucat un important rol in disparitia lui Jimmy Hoffa, interpretat de Al Pacino. Din distributie mai fac parte Harvey Keitel, Bobby Cannavale, Anna Paquin si Ray Romano.

Povestea se intinde pe parcursul a cateva decenii. Filmul urmareste unul dintre cele mai mari mistere nerezolvate din istoria americana – disparitia legendarului presedinte de sindicat Jimmy Hoffa – si prezinta o calatorie extraordinara prin coridoarele ascunse ale crimei organizate: modul de functionare, rivalitatile si legaturile cu politica.

Martin Scorsese isi foloseste toate calitatile in producerea acestui film. De asemenea, apeleaza la efecte speciale pentru a-si imbatrani/intinerii actorii. De Niro, de exemplu, il joaca Sheeran la varste diferite. Datorita tehnologiei VFX, il putem vedea pe starul american cu zeci de ani mai tanar.



Scenariul este semnat de Steven Zaillan, iar producatori sunt Martin Scorsese, Robert De Niro, Jane Rosenthal, Emma Tillinger Koskoff, Irwin Winkler, Gerald Chamales, Gaston Pavlovich si Randall Emmett. Cu un buget de 200 de milioane de dolari, The Irishman este cel mai scump proiect din cariera lui Scorsese.

3 Castigatori Oscar 2020 – Once Upon a Time in Hollywood



Un alt film foarte important care a primit numeroase nominalizari la Oscar 2020 este filmul regizat de Tarantino.

Cel de-al noualea film al lui Quentin Tarantino, "Once Upon a Time … in Hollywood", a fost selectat in competitia Festivalului de Film de la Cannes.

Cel de-al noualea film al lui Quentin Tarantino, Once Upon a Time … in Hollywood, a fost selectat in competitia Festivalului de Film de la Cannes. Pelicula a avut aseara premiera pe Croazeta la 25 de ani dupa ce un alt film de-al lui Tarantino, Pulp Fiction, castiga marele trofeu al festivalului, Palme d’Or.

Pulp Fiction a castigat trofeul Palme d’Or in 1994. In 2019, Tarantino ravneste din nou la el, cu un film care ii are in distributie pe Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino si Margot Robbie. Inainte de premiera, regizorul si producatorul si-a rugat publicul sa nu ofere spoilere. Pelicula, care are actiunea plasata in 1969, in toiul revolutiei hippie si a transformarii totale a Hollywoodului, va avea premiera in cinematografe in luna iulie.

Pulp Fiction a avut un buget de 8,5 milioane de dolari si incasari de 212 milioane de dolari. Plus ca a primit doua nominalizari la Premiile Oscar castigand ravnita statueta la categoria cel mai bun scenariu original. Pulp Fiction este un clasic al lui Quentin Tarantino, despre vietile celor doi ucigasi platiti, jucati de Samuel L. Jackson si John Travolta, un boxer portretizat de Bruce Willis, sotia unui gangster, Uma Thurman si o pereche de talhari de restaurante, Tim Roth si Amanda Plummer, ale carori povesti pline de violenta si razbunare se intrepatrund pe parcursul intregului film.

Tarantino s-a intors de mai multe ori la Cannes, uneori ca spectator, alteori in calitate de concurent (cu filmele „Inglourious Basterds” si „Death Proof” ) si ca presedinte al juriului, in 2004, cand a acordat trofeul Palme d’Or filmului „Fahrenheit 911”. Numai atunci cand Harvey Weinstein a parasit peisajul, din cauza scandalului sexual, Tarantino a facut o intelegere cu Tom Rothman, care e sef la Sony, pentru a-i sustine urmatorul film. Este vorba despre Once Upon a Time … in Hollywood, care are un buget de 95 de milioane de dolari.

Filmul a fost aplaudat indelung la premiera mondiala de la Cannes, marti seara. Quentin Tarantino a fost prezent la premiera de pe Croazeta alaturi de protagonistii filmului, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt si Margot Robbie. Vedetele au fost intampinate de un public numerous, au impartit autografe si au facut fotografii. Pe Croazeta s-a strigat „Viva Tarantino!”.

4 Castigatori Oscar 2020 – 1917

Un film care spune o poveste din timpul Primului Razboi Mondial a primit si el nominalizari la Oscar 2020 dar si premii in cadrul altor festivaluri de film

Filmul ,,1917"", in regia englezului Sam Mendes, este marele castigator al galei premiilor Academiei britanice de film, desfasurata la Londra. Lungmetrajul a fost premiat pentru cel mai bun film, cel mai bun film britanic, pentru regie, imagine si scenografie.

Avand actiunea plasata in timpul Primului Razboi Mondial, filmul spune povestea a doi soldati britanici care primesc misiunea de a transmite un mesaj in teritoriul inamic, pentru a salva astfel vietile a 1.600 de militari.



5 Castigatori Oscar 2020 – Marriage Story



Un portret profund si sensibil al unei casnicii care se destrama si al unei familii care ramane unita. Regizat de Noah Baumbach, nominalizat la Oscar. Cu Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda si Ray Liotta.

O poveste trista in care aparent ei se completeaza.Dar completarea este de fapt cand unul renunta la el, la vise, la ambitii si devine complementul celuilalt. Este o replica care este chintesenta acestui lucru " Cand este vorba de tine si de ceea ce vrei atunci "am hotarat", cand este vorba de mine si de ceea ce vreau eu " am discutat". Tragic este cand ajungi sa spui lucruri pe care nu le crezi, doar din dorinta de a-l rani pe celalalt. Desi te doare si pe tine, nu te poti abtine si-l lovesti pana cand el sau tu cadeti secerati de durere. Amandoi actorii au jucat excelent.



6 Castigatori Oscar 2020 – Parasite



Un alt film care a facut furori si care e nominalizat la Oscar 2020 este Parasite, un film despre o familie saraca din Asia.

Membrii familiei lui Ki-Taek au o relatie apropiata, dar toti patru sunt someri. Intr-o zi, fiul cel mare, Ki-woo, este recomandat de catre prietenul sau, student la o universitate de prestigiu, pentru un post de meditator si bine platit de o familie bogata. In speranta unui venit constant pentru familia sa, Ki-woo se indreapta spre casa familiei Park pentru un interviu. Ajuns acolo, o intalneste pe Yeon-kyo, frumoasa mostenitoare a acestui imperiu. In urma acestei prime intalniri intre doua familii si doua lumi total opuse, membrii lor se trezesc in mijlocul unor situatii incontrolabile.

Parazit este o comedie neagra cu accente de thriller ce descrie violenta generata de inegalitatile sociale.

ntre comedie cu umor negru, drama sociala, tragedie si film psihologic, Parasite ar fi cel mai bine descris ca un film al absurdului.

Daca Parasite ar spune doar ceea ce arata sinopsisul, anume strania viclenie a unei familii de someri, tata, mama, fiica, fiu (in oricare ordine) care - pentru a scapa de viata in saracia unui subsol - pune la cale un plan de a profita de naivitatea unei familii bogate, am putea spune ca e un film despre inechitatea sociala din Coreea de Sud. Ba chiar ar face o propaganda foarte buna Coreei de Nord comuniste.

Insa filmul nu aluneca in clisee: nu e doar un film social, dupa cum nu e nici numai o comedie: oricate elemente comice ar avea, pana la final in Parasite se va varsa sange, si deloc intr-un mod previzibil.