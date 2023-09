Realitatea PLUS a intrat în posesia unui document exploziv: șeful Direcției Regionale Drumuri și Poduri Iași a preluat dirigenția pe șantierul unde a avut loc explozia cu patru morți, deși nu avea competențele necesare. Mai mult, el se ocupa în paralel de alte 2 șantiere. Halucinant este faptul că angajații instituției îl acuză pe acesta că și-ar fi atribuit funcția „de la sine putere”. În plus, potrivit unor surse, de când șef la Transporturi este Sorin Grindeanu, la firma condusă de baronul autostrăzilor, Umbrărescu - căci despre el vorbim, nu a mai avut loc niciun control. Practic, constructorul milionar a jucat după propriile legi. Realitatea PLUS a intrat și în posesia avizului pentru aceste lucrări. Anca Alexandrescu a oferit detalii șocante despre mafia din domeniul asfaltului.