Angajatul unei farmacii din București a fost prins în flagrant în timp ce vindea mai multe cutii de Fentanil și Oxicodonă - medicamente extrem de puternice folosite de dependenții de droguri. Ofițerii antidrog aveau informații că acesta urma să se întâlnească cu dealerii de droguri chiar lângă depozitul unei farmacii. El a fost reținut.

STENOGRAME INCEDIARE DIN DOSARUL FARMACISTULUI DEALER

COSTI: Sunt pentru data trecută?

COLABORATOR: Iți dau, fac un calcul, dar în principiu e pentru data trecută, pentru când ne-am văzut…săptamâna trecută, nici nu mai ştiu. Voiam să discut cu tine, am niște cereri pentru tine că cică sunt nişte concerte weekendul viitor, da, weekendul viitor sunt 2 sau 3 concerte aici în București, festivaluri.

COSTI: Păi şi ce trebuie să pregătim?

COLABORATOR: Îmi trebuie neapărat fentanyl de 100, oxy….

COSTI: Oxy, ce mi-ai zis tu…

COLABORATOR: Da, de la urgență mi-a spus…

COSTI: Dar acum, la următoarea tură o să fie ceva de 40, pentru că din ăla am strâns mai mult în perioada în care ai lipsit tu, gândindu-mă la abonament, dar ajung la stoc zero şi trebuie să mă apuc să le strâng pe alea din țară pe care le mai am păstrate undeva, dau drumul la asta?0 Ca….

COLABORATOR: Da!

COLABORATOR: Știi ce nu merge sub nicio formă? Fiolele de morfină.

COSTI: Nici nu am mai insistat cu ele.

COLABORATOR: În schimb, în acele cutii ce mi le-ai dat în decembrie, cică erau şi 2-3 cutii de plasturi, fentanyl.

COSTI: Păi cum mi-ai zis acuma, ăștia de 100…

COLABORATOR: Stai puțin, de asta mi-a cerut, e prima data cand îmi cere, eu așa le dădeam pe aici pe colo câte 1-2 .

COSTI: Când vrei să ne mai vedem? Săptămâna asta sau cea în care încep concertele?

COLABORATOR: Când consideri că ai putea tu să îmi aduci ca să îi pun la dispoziție pentru că eu am nevoie….

COSTI: Tot pe ….

COLABORATOR: Fentanyl.

COSTI: Duminica asta?

COLABORATOR: Da…Îți spun care-i faza….Eu am ramas fără bani.

COSTI: Da, dar la xxx îți trimit eu mesaj cu ce variante mai sunt, de 200 de 400, de 600 , şi câte ar fi, şi ăla de 300 câte ar fi.

COLABORATOR: Indiferent câte ar fi, cu cât e mai mare cu atât e mai bun

COSTI: Ideea este că nu pot face un suprastoc așa…

COLABORATOR: Aş vrea să profit acum de pe aceste concerte, am pierdut, cică a mers foarte bine la Untold, la toate nebuniile, aș vrea să pistonez…

Sursa: Referatul procurorilor