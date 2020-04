Gabriela Firea, în vizită la Maternitatea Giulești. Primarul Capitalei anunță MĂSURI speciale împotriva COVID-19

La Maternitatea Giulești, la fel ca și în celelalte trei maternități administrate de Primăria Capitalei (Filantropia, Cantacuzino și Malaxa), s-au luat măsuri speciale de protecție a mamelor, nou-născuților și personalului medical, în contextul pandemiei de coronavirus.

Astfel, tot personalul medical, dar si mamicile sau viitoarele mamici internate au echipament de protecție adecvat, halate de unică folosință, mănuși, măști, botoși.

\"In aceasta perioada, multe dintre viitoarele mame sunt îngrijorate, le este teamă sa ajunga la maternitate din cauza pandemiei de coronavirus. Vreau să le transmit un mesaj clar tuturor doamnelor însărcinate: Primaria Capitalei, prin ASSMB, a luat in aceasta perioada toate masurile speciale de protectie, pentru ca in actualele condiții restrictive, impuse de pandemie, prioritatea zero o reprezintă siguranța gravidelor și a nou-născuților", spune Gabriela Firea.

Numai la Maternitatea Giulești, in condițiile pandemiei și stării de urgență, în ultima lună s-au născut 273 de copii, iar in total, în maternitățile Primăriei Capitalei, s-au născut, în ultima lună, 924 de copii.

La randul sau, managerul maternitatii Panait Sirbu, dr. Marcel Moisa, a explicat: „S-a schimbat modalitatea de acces în spitale, s-au instituit puncte de triaj epidemiologic care vizează toate pacientele care se adresează maternității. Zilnic se realizează triajul personalului medical, care a fost instruit în legătură cu purtarea echipamentului de protecție iar pentru eventualele cazuri de persoane suspecte sau infectate, in conformitate cu prevederile legale, s-au creat circuite funcționale noi, autorizate de Direcția de Sănătate Publică, personalul medical fiind instruit în legătură cu normele speciale de echipare”.

Totodata, managerul maternitatii Giulesti a adaugat ca, pe langa nasteri, la acest spital sunt tratate, in continuare, urgentele medicale.

Dr. Andreea Enache a subliniat ca maternitatea Giulesti dispune de toate echipamentele de protectie necesare astfel incat, atat cadrele medicale, cat si pacientele sa fie in siguranta.

De asemenea, in cazul în care la maternitate se prezintă, în regim de urgență medicală, o pacientă infectată, toate maternitățile Primăriei Capitalei au activat „Planul alb”, care presupune măsuri speciale: internarea la izolator si, dupa stabilizare, transferul către o altă maternitate desemnată pentru preluarea cazurilor de infectare cu noul coronavirus.