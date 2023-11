„Am luat doi cocoșei de la magazin. Este momentul să îi bag la cuptor, pentru că mie îmi place atunci când vin fetele acasă mâncarea să fie abia scoasă din cuptor sau abia luată de pe foc, gata doar să fie mâncată. Pe lângă puișorii ăștia, o să pun ce am mai găsit prin frigider, în afară de ceapa asta, pe care o curăț asa cum se cuvine, o să pun un ardei, care e deja veștejit și nu mai poate fi mâncat ca atare. Atunci îl tai aici fâșii și îl pun ca să dea un strop de gust la puișorii noștri. Pe lângă astea am mai găsit niște roșii cherry, care sunt, de asemenea, semi-veștejite. Le-am spălat și le-am pus la uscat, apoi le-am aruncat aici pe unde se poate”, a spus Gabriela Cristea într-un filmuleț postat pe pagina sa oficială de Facebook.

Iată, deci, ingredientele de care avem nevoie pentru a găti „Mâncarea Puturosului”:

- 2 cocoși;

- 1 ceapă;

- 1 ardei;

- Câteva roșii cherry sau roșii obișnuite;

- 1 cap de usturoi;

- Condimentele preferate (piper roșu, boia dulce, piper Cayenne);

- Ulei pentru a unge carnea și legumele;

- Sare;

- Unt și lapte pentru piure de cartofi;

- Apă.



Simplu și eficient. Dar să vedem care sunt pașii obținerii acestui preparat inedit:

- Preîncălziți cuptorul la 180°C.

- Într-o tavă, așezați cei 2 cocoși, ceapa tăiată în patru bucăți, ardeiul tăiat fâșii, roșiile cherry și usturoiul.

- Condimentați puiul cu piper roșu, boia dulce și piper Cayenne, adăugând câteva picături de ulei pentru a intensifica gustul și pentru a ajuta la coacere.

- Turnați un pahar de apă în tavă și introduceți-o în cuptor pentru aproximativ o oră.

- Între timp, fierbeți câțiva cartofi și preparați un piure simplu adăugând sare, unt și lapte după gust.

Gabriela Cristea ne amintește să nu aruncăm legumele ofilite din frigider, deoarece ele pot fi revitalizate și utilizate în diverse preparate, contribuind astfel la reducerea risipei alimentare. Această rețetă ne învață că gătitul nu trebuie să fie complicat sau consumator de timp, ci poate fi rapid, delicios și sănătos pentru întreaga familie. Conform Gabrielei Cristea, această rețetă este perfectă pentru zilele aglomerate, deoarece poate fi gătită în doar 10 minute și este apreciată de întreaga familie. Ea subliniază, de asemenea, importanța utilizării condimentelor pentru a aduce o aromă și o savoare aparte mâncării.

„Chiar dacă legumele se mai veștejesc, este bine să le recuperați și să le folosiți, așa cum fac și eu. Sunt împotriva aruncatului mâncării. Am curățat și ceapa. E momentul să o tai în patru bucăți și să o arunc pe aici, pe unde se poate. Am și un usturoi, pe care nu îl curăț, iau doar excesul de coajă și îl pun aici. Să știți că el se coace foarte frumos și este și foarte bun. Legumele acestea puteți să le puneți și în farfurie. Și acum să condimentăm puiul nostru. Am aici câteva boabe de piper roșu. Nu pun multe. Boaia dulce, pe care o pun peste tot. Adăugăm și piper Cayenne, dar de data asta pisat. Nu pun foarte mult, că o să mănânce și fetele și nu aș vrea să exagerăm. Acest piper roșu este recomandat la inimă și în cura de slăbire. Adăugăm și un pahar zdravăn cu apă. A durat cinci minute să preparăm totul. Merge la cuptor și exact peste o oră o să fie gata. Două minute a durat să curăț acești cartofi, pe care îi pun la foc. După aceea, probabil că o să mai dureze undeva la două minute să batem și piureul când o să fie gata. Și încă un minut să facem și salata. Dacă facem un calcul matematic, în 10 minute am gătit o mâncare delicioasă și care place întregii familii. Într-o zi aglomerată, cred că este variantă cea mai bună”, a mai spus prezentatoarea.

