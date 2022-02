Al doilea cel mai mare pescador din lume, FV Margiris, a aruncat cei peste 100.000 de pești în ocean, acuză ecologiștii, în timp ce compania spune că i s-a rupt una dintre plase.

Peștii morți ar fi din specia merlan albastru, o specie supusă rigorilor de stabilire a cotelor de pescuit. „În conformitate cu legislația UE, acest lucru a fost înregistrat în jurnalul de bord al navei și raportat autorităților statului de pavilion al navei, și anume Lituania”, a anunțat grupul industriei de pescuit Pelagic Freezer-Trawler Association (PFA), care reprezintă proprietarul navei. Peștele pierdut ar urma să fie dedus din cota de pescuit a navei, se mai arată în comunicat.

