“Vești importante!”a scris ea pe Facebook, la câteva ore după ce a născut. ''Chiar nu intenționam să merg cu bicicleta în timpul travaliului, dar pur și simplu s-a întâmplat”, a mai povestit Julie Anne Genter.

FOTO:Julie Anne Genter FACEBOOK

Insula cu 5 milioane de locuitori are reputația de a fi o țară cu politicieni care sunt cu picioarele pe pâmânt, fără protocol, girofar sau SPP.

Premierul Jacinda Ardern a devenit celebră în întreaga lume după ce și-a luat concediu de materinate în timpul mandatului și a venit cu fiica sa de 3 luni la o reuniune ONU.

“Contracțiile nu erau atât de severe când am plecat spre spital, în jurul orei 2 a.m, deși erau la un interval de 2-3 minute și au devenit tot mai intense când am ajuns acolo”, a mai scris Genter, precizând că nașterea a decurs fără complicații, iar fetița este sănătoasă.

FOTO:Julie Anne Genter FACEBOOK

Genter s-a născut în Minnesota și s-a mutat în Noua Zeelandă în 2006. A deținut funcția de ministru.