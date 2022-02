Aproape 1.400 de persoane au fost arestate de poliția rusă în 51 de orașe, majoritatea la Moscova și Sankt Petersburg, potrivit ONG-ului specializat OVD-Info. AFP a asistat la zeci de arestări numai în Piața Pușkin din centrul Moscovei, scrie Hotnews.

Demonstration in #Berlin happening now. The crowd calls for Germany to act now and demands arms for #Ukraine. They tell Germany not to do diplomacy with dictators. #UkraineRussia #b2402 #UkraineRussiaConflict pic.twitter.com/9WeABiJJUx — Domnick Cul (@DomCulv) February 24, 2022

În fața ambasadei Rusiei la Berlin, un manifestant ridică o pancartă pe care scrie: Opriți această nebunie, salvați viața, gata cu minciunile. Mulți alții poartă culorile naționale ale Ucrainei.

Ucrainenii au protestat și la Poarta Brandenburg.

Make no mistake. Ukrainians will prevail. We fought against the Russian and Soviet empires in the past and – always – freedom and democracy won the day. We need your support now. Support the Ukrainian Army and economy. Let’s #StopRussianAggression together https://t.co/pVX50pPtVd — Ukraine / Україна (@Ukraine) February 24, 2022

În Georgia, teatrul unei intervenții rusești în 2008, mii de oameni au manifestat în principalele orașe.

Putin a atacat astăzi nu numai Ucraina sau Georgia cu ani în urmă, ci însăși ideea de libertate, a spus Keti Tavartkiladze, profesor de matematică, în vârstă de 61 de ani, din Tbilisi.

La Praga, unde tancurile rusești au intervenit în 1968, câteva mii de oameni au manifestat în Piața Wenceslas, apoi au mărșăluit către Ambasada Rusiei, purtând o mare caricatură cu Hitler și Putin.

La Paris, în fața ambasadei Rusiei s-au adunat câteva sute de oameni, printre care mai mulți candidați la alegerile prezidențiale din aprilie precum ecologistul Yannick Jadot sau fostul ministru Christiane Taubira.

La Varșovia, o țară care se învecinează cu Ucraina, un drapel rusesc a fost ars de un manifestant în fața ambasadei Rusiei.

Mitinguri au fost organizate în paralel la Beirut și Tokyo.

La Dublin, Haga și Amsterdam, sute de oameni au participat joi la mitinguri în fața reprezentanțelor ruse.

La Istanbul, în jur de 40 de persoane s-au adunat joi dimineață în fața consulatului rus pentru a cânta imnul ucrainean și pentru a ridica portrete ale președintelui rus, cu fața acoperită de sânge.

Many, many people are coming to the Brandenburg Gate in #Berlin tonight to #StandWithUkraine! 🇩🇪🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/2GbwSG5NBg — Marc Berthold 🇺🇦🇪🇺 (@marc_o_berlin) February 24, 2022

Diaspora ucraineană a cerut de asemenea un miting la Berna, la care au participat câteva sute de oameni sub sloganul Opriți războiul lui Putin.