"Am avut multe probleme legate de USR. Sa isi aminteaca Drula ce faceau cand eram premier. Cum se manifestau in Parlament. Sa isi aminteasca cand o aducea pe Angi Serban si pe ceilalti, cand ieseam din sala de plen, si cum se repezeau ca de multe ori plecam vanata pe picioare. Si veneau sa loveasca, nu numai ca sa filmeze. Da (a fost lovita - n.r.). USR-ul, atunci cand au facut lantul acela in Parlament. Sunt si filmarile. Au venit toti. Au dat cu picioarele, m-au si calcat pe picioare. M-au salvat doi colagi (...), altfel ma daramau, efectiv, si eram premier in functie. Deci, dansii acum reproseaza altora ce faceau ei, si au facut-o cu multa violenta. Asta nu inseamna ca sunt de accord cu ce s-a intamplat (protestul AUR de miercuri, de la Parlament - n.r.)", a declarat fostul premier, pentru Realitatea PLUS.