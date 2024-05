„Scumpilor și prea dragilor mei, celor care m-ați purtat in gândurile voastre, m-ați înconjurat cu atâta grijă si iubire, acum când tocmai s-a terminat Săptămâna Mare, va spun Hristos a Înviat!

Cu aceasta ocazie, va dau și o veste: "sunt viu" și asta datoria minunaților doctori care mă îngrijesc.

Mă amuză cand văd la premiile Oscar cum vin actorii premiați cu un pomelnic de mulțumiri, dar astăzi chiar vreau sa ii pun fiecăruia medalia inimi mele in piept. Mă refer la Prof. Dr. Adrian Molnar, Dr. Horia Roșianu, Dr. Florin Crișan, Dr. Raed Arafat, Prof. Dr Streinu Cercel. Dr. Adrian Marinescu, eroii mei- Dr. Șerban Dragosloveanu și Dr. Denisa Anastase, împreună cu Dr. Adelina Moise, cea care m-a trimis în lumea viselor in timpul operației, dar... m-a și adus înapoi. Vă iubesc pe toți, oameni buni și va copleșesc cu recunoștința mea! Tineti-ma aproape, pentru că mai am de spus multe povesti minunatului meu public”, a transmis Florin Piersic din spital.