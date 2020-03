Florin Cîțu, la „Legile puterii”: Măsura românească a amânării plății ratelor, cea mai curajoasă din Europa

Despre măsurile luate de România la inceputul epidemiei de coronavirus, ministrul Finanțelor spune că țara noastră „a avut o strategie buna inca din primele momente. Nu este perfectă. Este o situatie atipica, o criza medicala sa se transforme intr-o criza economimca. Cand am preluat mandatul stocurile erau zero. Cred ca strategia a contat foarte mult. Masurile ecnomice nu au fost perfecte.

Toate tarile din Europa cand au anuntat programele mari era vorba de garantii pentru linii de creditare. A doua masura era pe somaj tehnic, am facut-o si noi. A treia, pe rate, sunt doar cateva tari di nEuropa care au facut acest lucru.

A noastra e cea mai curajoasa masura. Este singura din Europa care merge la 9 luni si are un specific care, permite mai multor oameni ,are si flexibilitate, are si companii introduse. Va dau cateva exemple: in Italia este doar pe perioada starii de urgenta, in Serbia pe 90 de zile, in Anglia pe trei luni de zile doar credite ipotecare.

Deci este o masura curajoasa si multe din aceste masuri sunt curajoase si le imbunatatim. Nu mi-a fost frica sa spun ca trebuie sa imbunatatim aceasta ordonanta si iesim cu ea imbunatatita.

Economia României va avea altă structură după ce trece această perioadă. Dar va fi o structura mai sanatoasa pe un termen lung. Și o structura care ne va ajuta sa fim si noi, poate, intre primele economii din Europa dupa aceasta perioada.

Intrebat despre prelungirea somajului tehnic, ministrul Finantelor a spus ca totul depinde de felul in care isi revine economia după perioada crizei coronavirus si ca are in vedere doua scenarii.

„ Dacă economia își revine imediat dupa aceasta perioada, asa-numita forma „V”, avem o scadere apoi revenim imediat, bineinteles ca-l vom sustine, dar poate nu va trebui sa-l sustinem atat de mult (somajul tehnic - n.red.). Totul depinde de cum va arata economia dupa ce vom iesi din starea de urgenta. Masurile le vom lua atunci dar suntem pregatiti pentru ambele scenarii.

Pentru scenariul in care economia isi revine imediat, si atunci injectăm lichiditate în sistem și mergem pe investiții, ca companiile sa isi revina imediat, sau, daca economia nu-si revine si a fostgripata, atunci trebuie sa revenim pe sustinerea celor care nu au loc de muncă. Avem ambele scenarii luate in calcul, nu mai vrem sa fim surprinsi, suntem pregatiti”, a asigurat Cîțu.