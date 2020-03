Florin Cîțu, la „Legile puterii”: Discount pentru companiile care au plătit impozitele la timp

„Ceea ce vedem in aceste zile, e adevarat, in continuare sunt companii care functioneaza. A fost nevoie de aceasta criza ca sa ne dam seama ca o economie care ar fi fost tehnologizata, ce am zis din primul moment cand am preluat acest mandat, ar fi functionat mult mai bine in aceasta perioada.

În ceea ce privește companiile și plata taxelor, bineitneles ca noi le stimulam si am aprobat Ordonanta prin care comapniile mari au un discount de 5%, iar cele mici si mijlocii de 10% la plata la timp a impozitelor.

Avem masurile de finantare ale IMM-uri si companiilor mari. Sunt linii de credit pentru investitii și capital de lucru până la 90% din valoarea imprumutului si cu dobanda subventionata 100% pe perioada stari ide urgenta. Îmi doresc să aibă acces la bani oricând, acele companii care gasesc oportunitati. Avem deja 5 miliarde alocați pentru asta, la rectificare vor fi 15 miliarde de lei.

Dar nu ar trebui sa fie nevoie doar de acest lucru, noi incercam sa-i ajutam pe toti, noi ne-am facut datoria.

Incepand de anul trecut, am platit facturile catre companii, am platit concediile medicale, am rambursat TVA, iar in aprilie am rambursat dublul mediei lunare ce se rambursa in ultimi i10 ani.

Din partea noastra s-a facut acest efort, trebuie sa vedem si efortul acestor companii care au avut plata facturilor, care au primit TVA inapoi, si sunt sigur ca vom vedea aceste companii platind.

În martie au fost rambursate aproximativ 3 mild in TVA, media ultimilor 7-10 ani era de 1,5 mild., iar in aprilie continuam chiar si cu controlul ulterior. În aprilie avem o statistica pentru companiile care n-au avut niciodata probleme, si pentru acelea vor avea TVA rambursat iar controlul se va face ulterior. Din partea noastra am facut aceste plati.

Dar, efortul e urias in momentul in care veniturile la buget nu mai sunt aceleasi , pe de alta parte avem cheltuieli in crestere: somaj tehnic, pensii , salarii, ajutoare sociale aceastea trebuie platite si am spus ca vor fi platite la timp”, a spus Florin Cîțu, la „Legile puterii”.