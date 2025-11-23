Flavia Groșan este înmormântată azi. Monica Pop, mesaj pentru cei care au criticat-o chiar și după moarte pe doctorița devenită cunoscută în pandemie

Flavia Groșan va fi înmormântată azi, la Oradea. Medicul devenit extrem de cunoscut în perioada pandemiei pentru recomandările contestate de alți colegi de breaslă, s-a stins din viață la mijlocul săptămânii, în urma unei pleurezii severe și a unor tumori în stadiu avansat. Medicul Monica Pop a transmis un mesaj emoționant, luându-i apărarea Flaviei Groșan în fața celor care au continuat să o critice și după moarte.

 

„Înmormântarea va avea loc duminică, 23 noiembrie, la ora 12:00, la Cimitirul Rulikowski – Capela Municipală din Oradea. Coroanele de flori se pot depune duminică, la cimitir”, a transmis pe rețelele de socializare fiica doctoriței.

Un alt cunoscut medic, Monica Pop, a ținut să o omagieze postmortem, numind-o pe Flavia Groșan „un profesionalism desăvârșit, cu mare empatie și noblețe sufletească”.

Ulterior, la un post TV, Monica Pop a transmis un mesaj și celor care au continuat să o denigreze pe Flavia Groșan chiar și după moarte: „Aș fi vrut să folosesc un cuvânt foarte dur la adresa acestor oameni. Este inadmisibil să vorbească atât de urât despre doamna doctor Groșan. Ironia sorții este că doamna doctor a făcut cancer la plămâni. A fost un om deosebit, cred că a salvat mai mulți pacienți decât toți medicii la un loc”, a afirmat cunoscutul medic oftalmolog.

