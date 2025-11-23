„Înmormântarea va avea loc duminică, 23 noiembrie, la ora 12:00, la Cimitirul Rulikowski – Capela Municipală din Oradea. Coroanele de flori se pot depune duminică, la cimitir”, a transmis pe rețelele de socializare fiica doctoriței.

Un alt cunoscut medic, Monica Pop, a ținut să o omagieze postmortem, numind-o pe Flavia Groșan „un profesionalism desăvârșit, cu mare empatie și noblețe sufletească”.

Ulterior, la un post TV, Monica Pop a transmis un mesaj și celor care au continuat să o denigreze pe Flavia Groșan chiar și după moarte: „Aș fi vrut să folosesc un cuvânt foarte dur la adresa acestor oameni. Este inadmisibil să vorbească atât de urât despre doamna doctor Groșan. Ironia sorții este că doamna doctor a făcut cancer la plămâni. A fost un om deosebit, cred că a salvat mai mulți pacienți decât toți medicii la un loc”, a afirmat cunoscutul medic oftalmolog.

A murit doctorița Flavia Groșan. Medicul din Oradea a devenit extrem de cunoscut pentru declarațiile din perioada pandemiei

George Simion, mesaj emoționant pe Facebook după moartea Flavia Groșan: "România din ceruri e mai bogată"