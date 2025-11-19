O carieră construită la giganții tech

Fiica reputatului medic din Oradea a lucrat în companii internaționale de top, precum Microsoft și Google. A fost implicată în dezvoltarea de produse software cu impact global, în optimizarea tehnologiilor digitale și în coordonarea unor echipe complexe. Experiența acumulată în aceste organizații a format o viziune profesională matură și i-a oferit competențele necesare pentru a păși în antreprenoriat.

Antreprenoriat și succes

După anii petrecuți în mediul corporativ, Flavia Groșan a intrat în business-ul IT, unde a fondat și dezvoltat mai multe companii. Una dintre cele mai importante este Take Off Labs SRL, specializată în dezvoltare software și soluții digitale. Potrivit datelor financiare din 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 4.470.205 lei, cu o creștere de 37% față de anul precedent. Evoluția spectaculoasă a companiei a confirmat poziția sa de lider în domeniul tehnologiei.

Medicul Flavia Groșan, o nouă controversă: „Nu am prescris niciodată paracetamol”

O familie dedicată tehnologiei

Succesul fiicei doctoriței Groșan nu este singular. Soțul ei, Alex, este și el specialist IT, iar împreună formează un cuplu apreciat pentru profesionalism și performanță. Cei doi locuiesc la Londra împreună cu fiul lor, Boris. Medicul Flavia Groșan și-a exprimat constant sprijinul pentru cariera fiicei, fiind alături de ea atât personal, cât și profesional.

Cariera medicală a Flaviei Groșan

Dr. Flavia Groșan și-a început activitatea în 1991, după absolvirea Facultății de Medicină din Timișoara. A devenit medic primar pneumolog-bronholog și s-a specializat în bronhoscopie și explorări funcționale respiratorii. Din 2009, a activat în mediul privat prin clinica PneumoMed, unde a oferit consultații de specialitate și a pus accent pe relația apropiată cu pacienții.

Polemici și controverse

În timpul pandemiei de COVID-19, Flavia Groșan a atras atenția prin declarațiile sale despre o „schemă proprie” de tratament, susținând că a vindecat pacienți fără internare. Ulterior, în august 2025, a stârnit noi controverse prin afirmații despre „sheding-ul proteinei spike”, criticate de Colegiul Medicilor Bihor ca fiind „erori grave, fără fundament științific”. Aceste declarații au dus la deschiderea unei acțiuni disciplinare.

Ultima luptă

Medicul a fost internat la terapie intensivă în Spitalul Județean din Oradea, după un stop cardio-respirator. Surse medicale au indicat că suferea de cancer metastatic, cu afectarea creierului, plămânilor, ficatului și glandelor suprarenale. După cinci săptămâni de spitalizare, Flavia Groșan a încetat din viață la Spitalul Județean Clinic de Urgență Bihor.

A murit doctorița Flavia Groșan. Medicul din Oradea a devenit extrem de cunoscut pentru declarațiile din perioada pandemiei