Decesiul a fost confirmată pentru BIHOREANUL de surse din spital, care au precizat că decesul a fost înregistrat la ora 11.24.

Doctorița a fost internată pe 17 octombrie, după ce a fost găsită în stop cardiac în locuința sa. A fost resuscitată cu dificultate și dusă la spital, unde medicii au descoperit că suferea de pleurezii severe (acumulări de lichid la plămâni). În ciuda tratamentelor, starea neurologică nu s-a îmbunătățit.

Potrivit unor surse medicale, Groșan avea mai multe tumori în stadiu avansat – la plămâni, creier, ficat și glandele suprarenale. Acestea sunt metastaze, adică celulele canceroase s-au răspândit dintr-o tumoare principală în alte organe.

