Doctorița Flavia Groșan a fost mutată de la secția ATI. Care este starea controversatului medic?

Doctorița Flavia Groșan a fost transferată de la secția de Terapie Intensivă la cea de Pneumologie a Spitalului Județean Bihor. Potrivit unor surse medicale citate de presa locală, aceasta se află în continuare în comă, nu reacționează la stimuli și nu prezintă semne de conștiență. Flavia Groșan a devenit cunoscută la nivel național în urma unor recomandări extrem de controversate din perioada pandemiei de COVID-19.
 

Medicii spun că, deși nu mai este ventilată mecanic și respiră singură, starea ei rămâne gravă, scrie Observator Bihorean.

Cel mai probabil, Flavia Groșan va rămâne internată la Pneumologie până când va putea fi mutată pe secția de îngrijiri paliative.

Doctorița a fost internată pe 17 octombrie, după ce a fost găsită în stop cardiac în locuința sa. A fost resuscitată cu dificultate și dusă la spital, unde medicii au descoperit că suferea de pleurezii severe (acumulări de lichid la plămâni). În ciuda tratamentelor, starea neurologică nu s-a îmbunătățit.

Potrivit unor surse medicale, Groșan are mai multe tumori în stadiu avansat – la plămâni, creier, ficat și glandele suprarenale. Acestea sunt metastaze, adică celulele canceroase s-au răspândit dintr-o tumoare principală în alte organe.

 