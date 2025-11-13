Medicii spun că, deși nu mai este ventilată mecanic și respiră singură, starea ei rămâne gravă, scrie Observator Bihorean.

Cel mai probabil, Flavia Groșan va rămâne internată la Pneumologie până când va putea fi mutată pe secția de îngrijiri paliative.

Doctorița a fost internată pe 17 octombrie, după ce a fost găsită în stop cardiac în locuința sa. A fost resuscitată cu dificultate și dusă la spital, unde medicii au descoperit că suferea de pleurezii severe (acumulări de lichid la plămâni). În ciuda tratamentelor, starea neurologică nu s-a îmbunătățit.

Potrivit unor surse medicale, Groșan are mai multe tumori în stadiu avansat – la plămâni, creier, ficat și glandele suprarenale. Acestea sunt metastaze, adică celulele canceroase s-au răspândit dintr-o tumoare principală în alte organe.