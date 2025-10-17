Medicul Flavia Groșan, în comă profundă la Terapie Intensivă. Care sunt șansele de supraviețuire

Flavia Groșan, cunoscută pentru teoriile conspiraționiste lansate în spațiul public în perioada pandemiei COVID-19, este în stare gravă, după ce a suferit un stop cardiorespirator survenit în noaptea de joi spre vineri. Medicul pneumolog se află în comă profundă la secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean din Oradea.

„Pacienta este în comă profundă, de gradul 4 pe scala Glasgow și este ventilată artificial”, transmite eBihoreanul care citează surse medicale. 

Acestea au subliniat că pe scala Glasgow, gradul 4 de comă desemnează o stare medicală critică, iar în aceste momente Flavia Groșan nu este conștientă. 

Potrivit acelorași surse, la internare medicului pneumolog i-au fost descoperite „o tumoră pulmonară, cu metastaze cerebrale, suprarenale și hepatice. Avea convulsii, a făcut stop-cardiorespirator și a fost resuscitată”.

Totodată, alte surse medicale afirmă că Flavia Groșan a preferat să nu meargă la spital, ci se trateze acasă timp de aproape o săptămână, deși simptomele pe care le descria, inclusiv pe rețelele de socializare, erau extrem de grave.

”Flavia Groșan a fost internată în noaptea de joi spre vineri, 16/17 octombrie, după ce în jurul orei 1.40, soțul, care o găsise inconștientă în casă, a sunat la 112 și au fost alertate atât Serviciul de Ambulanță Județean, cât și SMURD. Două echipaje s-au deplasat la domiciliu și au găsit-o fără conștiență. Echipajele au efectuat o resuscitare complexă și lungă”, a declarat o altă sursă medicală. 

Cât despre șansele de supraviețuire a Flaviei Groșan, medicii spun că pronosticul este unul„extrem de rezervat”.