„Are 32 de ani și nu este vaccinat, dar are o iubită vaccinată, iar după ce a avut relații intime cu ea, a început să aibă dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă. M-a contactat pentru că și-a dat seama că nu a mai avut niciodată astfel de simptome și că totul a apărut imediat după expunerea fizică — fluide corporale, orice — la această femeie vaccinată.

Evident, persoanele vaccinate au acum aceste gene în corpul lor care continuă să producă proteine spike (…) A fost expus la proteinele spike provenite de la această femeie. El nu le producea, ci doar le-a primit în sistemul său”, a scris medicul Flavia Groșan, pe Facebook, ulterior a șters postarea.

Însă afirmațiile sale din mediul online au ajuns și în atenția superiorilor săi care au convocat de uregnță Biroul Executiv al Colegiului Medicilor Bihor. Acesta a hotărât declanşarea anchetei disciplinare în acest caz, dar o concluzie este așteptată abia în noiembrie.

„Considerăm că încălcarea gravă a eticii şi deontologei medicale prin declaraţiile eronate ale doctoriţei Flavia Groşan, care a recidivat ca în pandemie şi a diseminat în spaţiul public neadevăruri periculoase, impune declanşarea anchetei disciplinare, de data aceasta, în cazul doamnei doctor. Menţionez că data trecută, în pandemie, când spunea că oxigenul omoară pacienţii şi alte aberaţii legate de tratamentul pacienţilor cu COVID, atunci nu am realizat cât de gravă este atitudinea domniei sale şi am convocat doar Comisia de etică şi deontologie, comisie care, de obicei, nu poate să dea sancţiuni. De data aceasta, am decis demararea anchetei disciplinare. Noi estimăm că va dura în jur de două – trei luni, perioadă în care vom obţine opinia experţilor medicali, pentru că pe bază de referate ştiinţifice avem deja două personalităţi din ţară care ne-au promis că ne vor da punctele lor de vedere”, a declarat, pentru Agerpres, preşedintele Colegiului Medicilor Bihor, dr. Carmen Pantiş.

Potrivit acesteia, parcursul anchetei presupune autosesizarea BEx, care se trimite către comisia de jurisdicţie, care se întruneşte pe la începutul lunii septembrie şi va cere referate medicale, după care va face procesul verbal care va fi înaintat Comisiei de disciplină.

„Noi sperăm ca până la început de noiembrie să avem o concluzie finală a acestei anchete disciplinare. Doctoriţa Flavia Groşan riscă mustrare, avertisment, vot de blam, blam, amendă sau suspendarea dreptului de liberă practică. Dar este acum prematur să spunem exact ce se va întâmpla în această cercetare disciplinară şi, pe de altă parte, cunoaştem cu toţii prezumţia de nevinovăţie. Iar dacă medicul primeşte sancţiune, are posibilitatea de a face contestaţie la Comisia superioară de disciplină, deci este posibil să dureze chiar mai mult până vom şti concluzia. Considerăm că astfel de declaraţii personale nefundamentate ştiinţific sunt de natură să afecteze foarte grav încrederea în profesia medicală şi în întregul sistem de sănătate din România”, a mai precizat dr. Carmen Pantiş.