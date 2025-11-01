Potrivit informațiilor publicate de Kyiv Post, Pentagonul a justificat mutarea ca fiind o „ajustare strategică” necesară pentru a realoca resurse către zona Indo-Pacific. Totuși, foștii militari americani avertizează că momentul ales este extrem de nepotrivit.

Avertismentul veteranilor: „Îi dăm spațiu de manevră lui Putin”

Criticii susțin că retragerea trimite un semnal de vulnerabilitate direct către Moscova, în contextul intensificării agresiunii ruse în regiunea Mării Negre.

„Este un element esențial al descurajării lui Putin, iar momentul nu putea fi mai prost. Când ne retragem, îi dăm spațiu de manevră,” a declarat pentru Kyiv Post Jeremy Hunt, fost ofițer de informații al armatei SUA și lider al organizației Veterans On Duty.

Veteranii sunt îngrijorați că absența trupelor americane va provoca o neliniște profundă în rândul aliaților de pe flancul estic – România, Polonia și Estonia – care se confruntă deja cu incursiuni tot mai frecvente ale dronelor și avioanelor rusești. „Leadershipul american înseamnă prezență. Absența noastră ridică întrebări despre soliditatea angajamentului față de articolul 5 al NATO,” a subliniat Hunt.

Reacții în Europa

România a fost deja informată de SUA cu privire la această retragere. Decizia a stârnit imediat reacții și speculații în regiune. Politicienii români au exprimat regretul față de decizie. Liderul USR, Ion Moșteanu, a afirmat public: „Aș fi vrut să nu fie așa. Situația a fost speculată chiar și de aliați, Budapesta întrebând retoric: „Va pierde România protecția americană?”

Oficialii americani au precizat că prezența trupelor din Polonia și statele baltice nu va fi afectată. Cu toate acestea, surse europene au semnalat că reduceri similare de trupe americane ar putea avea loc și în Bulgaria, Ungaria și Slovacia până la sfârșitul anului.