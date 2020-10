Firea depune plângere la Parchet: "Avem dovezi din secțiile de vot, procese verbale îngroșate cu pixul sau markerul, voturi viciate, cifre care nu ies"

"Așteptăm totuși un final de analiză si debatere din parte autorităților electorale. Din respect pentru cetățeni și democrație suntem nevoiți să apărăm aceste valori câștigate după Revoluție și trebuie să uzăm de toate soluțiile, fie ele electorale, fie în justiție", a afirmat Gabriela Firea.

Ea a precizat ca, daca PSD ar fi fost la guvernare si ar fi organizat alegerile cu atatea deficiente ar fi existat "cu siguranta o reactie din partea societatii civile": "Daca vrem sa le aratam romanilor ca nu conteaza cine numara voturile, ci cine voteaza, trebuie sa mergem mai departe".

In ceea ce priveste curatenia pe care partidele politice o fac de fiecare data dupa un scrutin elecoral, Firea a spus ca nu ii este teama de o eventuala decizie impotriva sa. "Este normal ca dupa orice scrutin partidele politice sa isi faca propriile evaluari. Cei care au castigat trebuie felicitati, iar cei care au pierdut - se va face o analiza a conditiilor in care au pierdut. (...) Daca cineva imi doreste capul, il pun pe tipsie cu drag. Nu ma agat de functii", a aratat aceasta, sustinand ca scorul obtinut la Capitala la scrutinul din 27 septembrie a fost unul bun, chiar daca mereu este loc de mai bine.

"In Bucuresti avem 65.000 voturi nule, viciate. Sa inteleg ca 10% din bucuresteni nu au stiut sa voteze? (...) S-au observat procese verbale modificate cu carioca, alte care nu dau cheia, foarte multe vicii. Vom vedea daca cineva se va sesiza in legatura cu toate aceste vicii", a mai spus edilul in functie al Bucurestiului.

Intrebata despre informatiile aparute pe surse la finalul saptamanii trecute, potrivit carora conducerea PSD nu ar sustine-o in demersul de a solicita anularea alegerilor pe București, Gabriela Firea a afirmat: "Cine are ceva de spus vizavi de mine, sa spuna direct si nu pe surse. Nu cred ca cineva din conducerea PSD poate sa se opuna la aflarea adevarului. Nu am simtit ca sunt abandonata de colegii mei".

IIntrebata daca are un mesaj pentru Nicusor Dan, primarul ales al bucurestenilor, Firea a spus ca ii doreste sa aiba un mandat de succes. "Succesul primararului inseamna o viata buna pentru cetateni", a conchis ea.