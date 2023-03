"Ganditi-va ca asta vara a fost o luna si 10 zile in care noi nu am am reusit sa rezolvam cazurile cronice. Am ajuns in impas. Pot sa am 99% din materiale, dar daca nu am un ac specific cu care sa pot sa intru in artera, degeaba am celelalte",

spune un medic cardiolog.

De cealaltă parte, însă, managerul Alexandru Calancea susține că cei doi medici nu au mai intrat în sala de operații din luna februarie a acestui an, pentru că ar fi refuzat să semneze fișa postului.



"Nu exista probleme in aprovizionare. Poate ca mai sunt sincope, poate ca mai sunt lucruri care nu tin de spital, dar ce tine, de la medicul curant, sefa sectie, manager, sa fie rea vointa, va garantez ca nu a existat niciodata", a afirmat managerul Spitalului Județean Suceava.



Totodată, cardiologii Paul Turcoman și Laur Blaga au făcut plângere la Poliție după ce ușa cabinetului din spital le-a fost spartă din ordinul managerului și le-au dispărut din interior lucrurile personale, inclusiv parafele.



Mai sunt depuse plângeri în instanță de către cardiologi, dar și conducerea spitalului a făcut plângeri împotriva lor.