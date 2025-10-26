Filmarea, surprinsă de investigatorul și YouTuberul Anders Otteson, prezintă un aparat întunecat, cu aripi late, fixat pe un pilon alb, în interiorul facilității Lockheed Helendale, folosită de divizia secretă Skunk Works.

Locul unde se nasc cele mai secrete proiecte ale aviației americane

Helendale este o unitate de testare a radarului amplasată într-o zonă izolată de deșert, iar Skunk Works reprezintă divizia de Programe de Dezvoltare Avansată (ADP) a Lockheed Martin, responsabilă pentru dezvoltarea celor mai confidențiale aeronave și arme din arsenalul Statelor Unite. De-a lungul decadelor, această unitate a fost locul unde au fost concepute aparate legendare, precum avionul de spionaj U-2, SR-71 Blackbird sau avionul invizibil F-117 Nighthawk.

Un istoric plin de secrete și teorii conspiraționiste

Din cauza discreției absolute care înconjoară Skunk Works, numeroase speculații au apărut de-a lungul timpului, unele afirmând că organizația ar lucra la proiecte bazate pe tehnologii de origine extraterestră. În filmarea recentă, obiectul filmat de Otteson pare a fi testat pentru semnătura radar, plutind pe un pilon uriaș, asemenea fuselajului unei aeronave aflate în fază experimentală. Pe o parte a aparatului se distinge o zonă de culoare albastră, ceea ce a amplificat și mai mult misterul.

Ipoteze privind tehnologia testată la Helendale

Anders Otteson, care documentează de ani de zile baze secrete din SUA, inclusiv faimoasa Zonă 51, a declarat pentru publicația The Sun: „Ar putea fi ceva aflat într-un stadiu incipient de dezvoltare, ar putea fi un nou avion de vânătoare cu echipaj uman sau o nouă dronă. Ar putea fi, de asemenea, un model dezvoltat special pentru un test... să zicem că vor testa un nou tip de vopsea sau o componentă anume.” Cercetătorul consideră că filmarea ar putea surprinde o tehnologie aeronautică aflată într-o fază incipientă de testare.

Legătura dintre Skunk Works și tehnologia „extraterestră”

De-a lungul anilor, zvonurile privind presupusele activități desfășurate la Helendale s-au înmulțit. Multe teorii conspiraționiste susțin că inginerii Lockheed ar lucra la proiecte bazate pe inginerie inversă a unor tehnologii provenite din afara Pământului. În același timp, autoritățile americane și politicieni de rang înalt, printre care și Marco Rubio, membru al echipei apropiate lui Donald Trump, cer tot mai insistent transparență privind obiectele neidentificate observate în spațiul aerian al Statelor Unite.

În ultimii ani, Congresul american a organizat mai multe audieri publice dedicate fenomenului OZN, unele voci afirmând că armata deține deja „tehnologie exotică” păstrată în secret.

Subsolul misterios al facilității Helendale

Otteson a menționat și faptul că baza Lockheed Helendale ar avea o structură subterană masivă, situată la peste 60 de metri adâncime. „Instalația Hellendale are, de asemenea, o cameră subterană masivă sub ea, adâncă de 60 de metri. Aceasta a generat multe speculații despre alte proiecte avansate la care s-ar putea lucra într-o astfel de instalație subterană. Este un loc bun pentru a depozita tehnologie avansată în subteran și acesta este parțial motivul pentru care a fost construită pentru a ascunde secrete de spionajul sovietic. Orice alt tip de tehnologie pe care Lockheed ar putea-o deține, practic, ar putea fi depozitată acolo.”

Construită în timpul Războiului Rece, baza a fost proiectată tocmai pentru a feri noile generații de aeronave americane de privirile spionilor sovietici. Helendale dispune de mai multe piloni de testare, instalații radar și stații de control pentru verificarea tehnologiilor de invizibilitate ale aparatelor de zbor militare.

Speculații privind apariția unui nou avion hipersonic

Unii pasionați de domeniul militar cred că obiectul surprins de Otteson ar putea fi prototipul aparatului SR-72 „Darkstar”, un proiect ultrasecret al Forțelor Aeriene Americane. Supranumit „Fiul lui Blackbird”, acest model ar urma să fie un avion de recunoaștere hipersonic, capabil să atingă viteze de până la Mach 6 (aproximativ 4.000 de mile pe oră), dublu față de predecesorul său SR-71.

Conform publicației Airforce Technology, noul avion va utiliza tehnologie aerospațială de ultimă generație pentru misiuni de supraveghere la mare distanță. Potrivit Interesting Engineering, SR-72 ar putea lovi ținte oriunde pe glob în mai puțin de o oră, dacă va fi echipat cu rachete hipersonice.

Un proiect confirmat, dar niciodată recunoscut oficial

Lockheed Martin a anunțat în 2018 că lucrează la dezvoltarea proiectului SR-72, iar prototipul ar urma să efectueze primele zboruri experimentale în viitorul apropiat. Cu toate acestea, nici Forțele Aeriene ale Statelor Unite, nici Pentagonul nu au confirmat sau infirmat existența avionului. Nu se știe nici dacă Lockheed Martin a primit aprobarea oficială pentru finalizarea modelului destinat evaluării de către armata americană.

Unii entuziaști au numit aparatul „Darkstar”, inspirându-se din avionul fictiv cu același nume apărut în filmul „Top Gun: Maverick”, lansat în 2022. Astfel, legenda din jurul acestui proiect secret continuă să crească, alimentată de filmări ca cea surprinsă în deșertul din Helendale.

