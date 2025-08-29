Un avion de vânătoare F-16 al armatei poloneze s-a prăbuşit, joi, în timpul pregătirilor pentru un spectacol aerian la Radom, centrul Poloniei, a anunţat Adam Szlapka, purtător de cuvânt al guvernului, relatează AFP şi Reuters.

"Tragedie la Radom, în timpul pregătirilor pentru spectacolul aerian un avion F-16 s-a prăbuşit. Din păcate, pilotul a decedat", a declarat reprezentantul guvernului polonez pe platforma X.

A Polish F-16 has crashed. RIP to the pilot 🙏 🇵🇱 pic.twitter.com/7ckNSnZE3O — Acepilot Aviation (@AcepilotAV) August 28, 2025

F-16 Fighting Falcon este un avion de luptă multirol proiectat inițial de General Dynamics și îmbunătățit de Lockheed Martin pentru United States Air Force. A fost conceput inițial ca avion de vânătoare cu greutate redusă.