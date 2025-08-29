Tragedie aviatică în Polonia. Un avion de vânătoare F-16 s-a prăbuşit în timpul pregătirilor pentru un spectacol aviatic VIDEO

Tragedie aviatică în Polonia. Un avion de vânătoare F-16 s-a prăbuşit în timpul pregătirilor pentru un spectacol aviatic/ Captură video
Tragedie aviatică în Polonia. Un avion de vânătoare F-16 s-a prăbuşit în timpul pregătirilor pentru un spectacol aviatic/ Captură video

Catastrofă aviatică în Polonia, unde un avion F-16 s-a prăbușit în timpul pregătirilor pentru un spectacol aviatic. Din păcate, pilotul nu a reușit să se catapulteze și a murit pe loc in urma impactului cu solul. Premierul polonez Donald Tusk a transmis condoleanțe familiei acestuia, iar vicepremierul a precizat că moartea ofițerului este o mare pierdere pentru Forțele Aeriene și întreaga armată. Tragedia aviatică a fost filmată. Vă avertizăm, urmează imagini cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii. 

Un avion de vânătoare F-16 al armatei poloneze s-a prăbuşit, joi, în timpul pregătirilor pentru un spectacol aerian la Radom, centrul Poloniei, a anunţat Adam Szlapka, purtător de cuvânt al guvernului, relatează AFP şi Reuters.

"Tragedie la Radom, în timpul pregătirilor pentru spectacolul aerian un avion F-16 s-a prăbuşit. Din păcate, pilotul a decedat", a declarat reprezentantul guvernului polonez pe platforma X.

F-16 Fighting Falcon este un avion de luptă multirol proiectat inițial de General Dynamics și îmbunătățit de Lockheed Martin pentru United States Air Force. A fost conceput inițial ca avion de vânătoare cu greutate redusă.