„Pentagonul, alarmat de stocurile scăzute de arme pe care Statele Unite le-ar avea disponibile în cazul unui posibil conflict viitor cu China, își îndeamnă furnizorii de rachete să dubleze sau chiar să cvadrupleze ritmul de producție într-un calendar accelerat, scrie Wall Street Journal, preluat de Reuters.

Efortul de a grăbi producția armelor s-a concretizat printr-o serie de întâlniri la nivel înalt între liderii Pentagonului și șefii mai multor producători americani de rachete, cum ar fi Lockheed Martin și RTX (fosta Raytheon Technologies), potrivit unor surse familiarizate cu situația.

Accentul se pune pe sistemele JASSM și LRASM, esențiale în situația unei eventuale confruntări în regiunea Indo-Pacific. Oficialii americani consideră că o capacitate industrială extinsă este vitală pentru a susține un conflict de durată, în special în cazul unei invazii chineze în Taiwan.

Secretarul adjunct al Apărării, Steve Feinberg, pare să fie oficialul-cheie în această inițiativă, numită Consiliul pentru Accelerarea Muniției.