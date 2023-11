Elena Lasconi se confruntă cu un scandal de proporții după ce a declarat public că a votat în favoarea familiei tradiționale la referendum, ceea ce a generat reacții neașteptate din partea propriei fiice. Aceasta sa a făcut publice mesaje dure la adresa mamei sale pe platforma Instagram, acuzând-o de hipocrizie și de ignoranță în fața problemelor sociale ale societății.

„Sunt aici să vorbesc despre mama mea, Elena Lasconi, candidat USR la europarlamentare. Am citit știrile de astăzi, însă sunt în continuare în șoc și absolut dezgustată să aflu că mama mea a votat «DA» la referendumului Coaliției pentru Familie pentru a susține așa-zisa familie tradițională între un bărbat și o femeie”, a afirmat Oana Lasconi, într-un mesaj pe Instagram.

„Nu pot să descriu durerea pe care o simt nu numai ca fiica ei, însă și ca un membru al acelei comunități. Sunt absolut dezgustată, dezamăgită și șocată. Nu-mi vine să cred că persoana pe care am susținut-o în cariera ei politică s-a dovedit a fi o homofobă. Nu am cuvinte. Nu m-aș fi așteptat la așa ceva niciodată, nu m-aș fi așteptat ca ea să fi militat vreodată pentru drepturi egale. Nu a părut vreodată pasionată de acest subiect, însă sunt șocată să aud că a votat «DA» pentru modificarea Constituției într-un mod jegos și discriminatoriu. Mă doare sufletul, inima și am palpitații de câteva ore”, a completat fiica primarului din Câmpulung Muscel.

„Nu susțin un astfel de om pentru alegerile europarlamentare sau prezidențiale, deși știu că este favorita multora pentru acel rol. Sufăr foarte mult și nu-mi vine să cred. Consider că dacă ești creștin și crezi în legea iubirii ar trebui să lupți pentru drepturi egale, pentru ca fiecare om să poată să-și aleagă calea și să-și poată forma o viață fericită și liniștită”, a mai afrimat Oana Lasconi.

Elena Lasconi, primarul USR din Câmpulung Muscel care deschide lista de candidați pentru alegerile europarlamentare din 2024, a dezvăluit în cadrul unui interviu tv, că a votat „DA” la referendumul din octombrie 2018 pentru modificarea Constituției în sensul definirii familiei drept căsătoria dintre un bărbat și o femeie.

Pe aceeași temă, i-au declarat război primarului din Câmpulung Muscel și oamenii lui Dacian Cioloș. În replică, Ramona Strugariu i-a sugerat acesteia că dacă ar fi în locul ei, nici nu ar mai candida.

„Elena Lasconi deschide lista candidaților la europarlamentare a unui partid care face parte din cea mai liberală familie europeană (...) Principiile familiei europene în care se află partidul dumneaei și unde candidează este acesta, iar asta se numește ipocrizie politică”, a spus Strugariu.

