Pe data de 2 noiembrie, Irina Loghin a urcat pe scenă pentru a cânta în fața publicului iubitor al muzicii sale. Însă un incident neplăcut avea să schimbe întreaga atmosferă. Prezentatoarea evenimentului, Doina Baciu, a întrerupt recitalul artistei de mai multe ori și a dorit să "elibereze scena".

În unul dintre live-urile postate de internauți pe Facebook, se observă cum Irina Loghin, deși întreruptă de prezentatoare, continuă să cânte, refuzând să părăsească scenă. După o altă întrerupere, Irina Loghin se retrage de pe scenă, printr-un act de protest împotriva prezentatoarei. Unii dintre spectatorii prezenți la concert au și înregistrat scene cu telefonul mobil, care au fost ulterior postate pe rețelele sociale. Oamenii s-au declarat șocați și revoltați de modul în care a fost tratată Irina Loghin.

Scandal la nivel înalt: Ministrul de Externe croat a încercat să o sărute pe omologul german Annalena Baerbock

“A intrat pe scenă în timp ce doamna Irina cânta. Deși interpreta nu a vrut să plece și a continuat să cânte, spunându-i că are și ea un repertoriu de susținut, Doina Baciu a revenit cu un tupeu extraordinar. I-a spus că mai sunt artiști tineri ce trebuie promovați, că trebuie eliberată scena și a început să prezinte următorul invitat, un no name…citind de pe foaie. Doamna Irina a plecat cu ochii în lacrimi. Eu ca spectator m-am simțit efectiv umilită de această doamnă care mai și țipa la spectatori. Am mai dat și 120 de lei biletul”, a declarat un utilizator Facebook.

Doina Baciu, prezentatoarea evenimentului și angajata Radio Iași, care a provocat incidentul, nu a făcut nicio declarație publică, deși a fost acuzată că a încălcat demnitatea și respectul cu care trebuie să fie tratat artistul pe scenă.

O comună cu doar 1800 de locuitori și-a permis patinoar de 120.000 de euro