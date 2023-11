Baerbock s-a întors instantaneu și nu a existat decât un contact obraz la obraz. Imaginile au făcut înconjurul internetului și mai multe organizații pentru drepturile femeilor au descris incidentul ca fiind unul extrem de nepotrivit.

Oficialul de la Zagreb susține că a fost doar o abordare caldă și umană față de o colegă și a cerut scuze celor care au fost ofensați de gestul său.

Ministrul de Externe german nu a avut nicio reacție pe tema celor întâmplate la fotografia de grup.

💋 Croatian minister tried to kiss German Foreign Minister Annalena Baerbock at EU ministerial summit in Berlin - Bild



Baerbock instantly turned away and there was only cheek-to-cheek contact.



Gordan Grlić-Radman has already apologized to the German Foreign Minister for what… pic.twitter.com/5vxyAFYWbb