La Cluj urmează să fie construit un Trump Tower de 30 de etaje, care va funcționa ca hotel de lux. Lucrările ar putea începe în 2026. În imediata apropiere sunt planificate un centru comercial de aproximativ 100.000 de metri pătrați și terenuri de golf. Tot aici, Eric Trump, fiul președintelui Donald Trump, pregătește un cartier rezidențial evaluat la peste 500 de milioane de euro, pentru care Primăria Cluj-Napoca a emis deja certificatul de urbanism.

Investiții în Capitală

Bucureștiul va găzdui un alt Trump Tower, dar și un cartier nou în zona Băneasa. În plus, există planuri pentru o investiție suplimentară la Otopeni. Cumulate, proiectele din cele două orașe ajung la câteva miliarde de dolari.

Donald Trump va fi prezent la tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială de fotbal din SUA, Canada și Mexic

Partenerii români ai familiei Trump

Printre partenerii locali se află dezvoltatorul imobiliar Ștefan Berciu, care s-a întâlnit de mai multe ori cu Eric Trump, inclusiv la reședința familiei Trump din Mar-a-Lago, Florida. De asemenea, Avram Gal, președintele PSD Câmpia Turzii, a discutat în Statele Unite cu fiul președintelui american. Un rol important îl are și Gabriel Constantin, directorul Trump International Hotel & Tower Chicago, prezent la Cluj la inaugurarea unui proiect rezidențial.

Declarațiile lui Avram Gal

Avram Gal a vorbit despre proiectul Trump Tower de la Cluj, subliniind impactul pe care îl poate avea asupra orașului: „Clujul care se ridică: proiectul Trump – hotel și rezidențial – poate transforma orașul într-o destinație mondială de top. Cluj-Napoca trăiește unul dintre acele momente rare în care un oraș își schimbă destinul. Anunțatul proiect Trump, care va include atât un hotel de lux, cât și o zonă rezidențială high-end, nu reprezintă doar o investiție spectaculoasă, ci o oportunitate reală ca Clujul să intre în liga marilor destinații internaționale din industria ospitalității și a locuirii premium”, a scris Gal pe Facebook.

Donald Trump șochează din nou, de data asta cu un atac la adresa somalezilor: „gunoaie” care „vin din iad”