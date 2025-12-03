Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău, pompierii au fost solicitați în jurul orei 11:00 să intervină în municipiul Râmnicu Sărat, în urma producerii unei explozii la o locuință.

''La fața locului au acționat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD. Explozia nu a fost urmată de incendiu. Echipajele au procedat la ventilarea încăperilor prin deschiderea ferestrelor și la oprirea alimentării cu energie electrică și gaze, pentru eliminarea oricăror riscuri suplimentare. Din primele informații, deflagrația s-a produs la sistemul de încălzire a apei montat în interiorul grupului sanitar. În urma explozii, încăperea a fost afectată, precum și o porțiune din acoperișul situat deasupra acesteia'', a transmis ISU Buzău.

Potrivit unor surse, explozia s-ar fi produs la un boiler, în urma unei acumulări de gaze în interiorul imobilului.

''Paramedicii SMURD au acordat prim ajutor unei persoane în vârstă de 74 de ani, care prezenta arsuri de gradul I la nivelul feței. Pacientul a fost ulterior transportat la Unitatea de Primiri Urgențe pentru investigații medicale suplimentare'', a transmis sursa citată.