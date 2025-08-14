Explozie Letea Veche, Bacău. Fata de 14 ani, stabilă. Adulții, în stare gravă – se așteaptă transferul în străinătate

Adolescenta de 14 ani rănită în explozia din localitatea Letea Veche, județul Bacău, este în prezent stabilă, iar medicii analizează detubarea. Fata are arsuri pe aproape jumătate din corp. Ceilalți trei răniți, toți adulți, se află încă în stare gravă.

UPDATE 13:00 - Doi dintre pacienții răniți în explozia din Letea Veche, județul Bacău, internați în prezent la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, vor fi transferați mâine în Austria pentru continuarea tratamentului de specialitate. Aceștia se află în stare gravă, dar stabilă pentru transport, au transmis reprezentanții DSU.
 
UPDATE 12:10 - Ministerul Sănătăţii anunţă, de asemenea, că a contactat şi Clinica San Donato din Italia pentru două locuri. Şi din partea acestei unităţi sanitare se aşteaptă răspuns.
 
ŞTIRE INIŢIALĂ

”Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» informează că, starea pacientei minore este stabilă,  fără probleme deosebite, s-a luat în calcul inclusiv posibilitatea detubării pacientei”, a transmis, joi, Ministerul Sănătăţii.

Fata a suferit arsuri pe 40% din suprafaţa corporală.

Ministerul precizează, de asemenea, că pacientul care a ajuns la Timişoara prezintă 60% arsură  pe suprafaţa corporală şi este intubat.

”Pacienţii  internaţi la  Spitalul Clinic de Urgenţă «Bagdsar-Arseni» sunt în stare gravă, dar stabili pentru transport”, a transmis Ministerul Sănătăţii.

Oficialii instituţiei au precizat, de asemenea, că Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru SItuaţii de Urgenţă au transmis rapoartele medicale ale pacienţilor la clinici de specialitate din Belgia, Germania şi  Austria de la care se aşteaptă răspuns pentru transferul acestora.

România a activat Mecanismul European de Protecţie Civilă pentru transferul pacienţilor în străinătate.

Adulţii au arsuri pe 50-70% din suprafaţa corporală.

Explozia s-a produs, miercuri, într-o locuinţă din Letea Veche, judeţul Bacău, deflagraţia fiind urmată de un incendiu. Potrivit unor surse, mai multe persoane ar fi dat foc unei butelii în curtea în care se aflau.