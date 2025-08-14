UPDATE 13:00 - Doi dintre pacienții răniți în explozia din Letea Veche, județul Bacău, internați în prezent la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din București, vor fi transferați mâine în Austria pentru continuarea tratamentului de specialitate. Aceștia se află în stare gravă, dar stabilă pentru transport, au transmis reprezentanții DSU.

UPDATE 12:10 - Ministerul Sănătăţii anunţă, de asemenea, că a contactat şi Clinica San Donato din Italia pentru două locuri. Şi din partea acestei unităţi sanitare se aşteaptă răspuns.

ŞTIRE INIŢIALĂ

”Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» informează că, starea pacientei minore este stabilă, fără probleme deosebite, s-a luat în calcul inclusiv posibilitatea detubării pacientei”, a transmis, joi, Ministerul Sănătăţii.

Fata a suferit arsuri pe 40% din suprafaţa corporală.

Ministerul precizează, de asemenea, că pacientul care a ajuns la Timişoara prezintă 60% arsură pe suprafaţa corporală şi este intubat.

”Pacienţii internaţi la Spitalul Clinic de Urgenţă «Bagdsar-Arseni» sunt în stare gravă, dar stabili pentru transport”, a transmis Ministerul Sănătăţii.

Oficialii instituţiei au precizat, de asemenea, că Ministerul Sănătăţii şi Departamentul pentru SItuaţii de Urgenţă au transmis rapoartele medicale ale pacienţilor la clinici de specialitate din Belgia, Germania şi Austria de la care se aşteaptă răspuns pentru transferul acestora.

România a activat Mecanismul European de Protecţie Civilă pentru transferul pacienţilor în străinătate.

Adulţii au arsuri pe 50-70% din suprafaţa corporală.

Explozia s-a produs, miercuri, într-o locuinţă din Letea Veche, judeţul Bacău, deflagraţia fiind urmată de un incendiu. Potrivit unor surse, mai multe persoane ar fi dat foc unei butelii în curtea în care se aflau.