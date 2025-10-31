Cei trei angajați, ai Distrigaz și ai firmei private de gaze, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit portalului instanțelor, cele trei persoane inculpate în acest dosar sunt Mihai Burcea, Andrei Robert Soare şi George Daniel Costache.

După ore întregi de audieri, în care cei trei au dat explicații în fața procurorilor, aceștia sunt acuzați că nu ar fi intervenit la timp, deși locatarii semnalaseră miros de gaze încă din dimineața exploziei.

Potrivit surselor Realitatea Plus, procurorii spun că sistarea alimentării și verificarea instalației trebuiau făcute imediat, lucru care, potrivit anchetei, nu s-ar fi întâmplat.

De asemenea, cercetarea la fața locului continuă și la două săptămâni de la tragicul eveniment.

Miercuri dimineață, Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, a efectuat percheziții domiciliare în cadrul anchetei privind explozia devastatoare produsă în cartierul Rahova din Capitală.

Descinderile au avut loc atât la persoane fizice, cât și la persoane juridice. Procurorii au obținut documente și unități de stocare de informații relevante pentru dosar.

Anchetatorii au dezvăluit epicentrul deflagrației, după investigații preliminare.

„S-a stabilit un epicentru în zona etajelor 5-6, acolo ar fi zona în care a fost explozia cea mai puternică”, a declarat, miercuri dimineață, procurorul de caz reporterilor.

În urma deflagrației, structura de rezistență a corpului de clădire a fost afectată. Potrivit anchetatorilor, clădirea în care s-a produs explozia este improprie pentru locuit.

Întrebat dacă explozia ar fi putut fi evitată, procurorul a subliniat că este prea devreme pentru a formula astfel de concluzii: „La această fază tehnică ne va răspunde raportul de expertiză, care încă nu a ajuns. Fac această precizare: fiind o expertiză tehnică, se iau în calcul mai multe aspecte.”