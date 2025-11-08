Incidentul a fost confirmat de guvernatorul regiunii, Dmitri Mîliaev, care a anunțat că trei persoane au fost rănite și transportate de urgență la Spitalul Raional Efremovski. Alte zece persoane au fost evacuate din clădire, iar autoritățile au deschis un adăpost temporar la Școala nr. 1 de pe strada Oktâabrskaia, pentru locatarii rămași fără locuințe.

Pagube majore și intervenție rapidă

Potrivit guvernatorului Mîliaev, explozia a dus la prăbușirea peretelui de capăt al primei scări, avariind acoperișul și planșeul dintre etajele al doilea și al treilea. La fața locului intervin 24 de angajați și 10 vehicule ale Ministerului Situațiilor de Urgență al Federației Ruse, sub coordonarea șefului administrației raionale, Ghenadi Kalina, scrie presa rusă. De asemenea, vicepreședintele guvernului regional, Igor Kazenny, a fost trimis la Kurkino pentru a superviza operațiunile de salvare, la indicațiile guvernatorului.

O unitate aeromobilă din cadrul Centrului de Salvare Tula al Ministerului Situațiilor de Urgență a fost pusă în stare de alertă, pregătită să intervină la nevoie. La locul deflagrației au ajuns și șapte echipaje de ambulanță, pentru a oferi îngrijiri medicale victimelor.

Persoane date dispărute

Canalul Shot relatează că mai multe persoane sunt date dispărute în urma incidentului. Sursa menționează și posibilitatea ca una dintre victime să fie transportată la Tula cu un elicopter sanitar, în funcție de starea sa de sănătate.

Lanț de explozii provocate de gaze în Rusia

Explozia din Kurkino nu este un caz izolat. În ultimele săptămâni, Rusia s-a confruntat cu mai multe incidente similare. Pe 1 noiembrie, o deflagrație de gaz a avut loc în complexul rezidențial Levoberejie, pe strada Boris Sliusar din orașul Rostov-pe-Don. Explozia a declanșat un incendiu într-un apartament situat la etajul al unsprezecelea.

Cu doar câteva zile înainte, pe 25 octombrie, un alt accident de acest tip s-a produs în orașul Soci, pe strada Timiriazev. Deflagrația a ucis un bărbat de 75 de ani și a rănit cel puțin trei persoane. Incidentul a provocat un incendiu puternic și prăbușirea unei părți a clădirii, iar 70 de oameni au fost evacuați din imobilul afectat.

Coordonare între autorități și echipele de intervenție

Echipele de salvare continuă să caute posibile victime printre dărâmături, în timp ce structurile avariate sunt evaluate pentru riscul de prăbușire completă. Autoritățile regionale colaborează cu Ministerul Situațiilor de Urgență pentru a stabiliza zona și pentru a asigura adăpost celor evacuați din blocul afectat.

