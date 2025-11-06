Explozia a distrus casa și a lăsat mai multe locuințe fără gaze

Incidentul s-a produs la finalul săptămânii trecute, într-un imobil situat într-un cartier liniștit din Dej. Deflagrația a fost urmată de un incendiu violent, iar bucăți din acoperișul casei au fost aruncate la zeci de metri distanță. În urma exploziei, mai multe gospodării din zonă au rămas temporar fără alimentare cu gaze.

Martorii spun că zgomotul a fost asurzitor, asemănător unei explozii de bombă.

„Am auzit o bubuitură puternică și am ieșit imediat afară. Casa vecinului era dărâmată, ardea, iar flăcările se ridicau în aer. S-a simțit o undă de șoc care a zguduit toată zona”, a relatat un localnic.

Anchetatorii analizează ipoteza unei deflagrații intenționate

Potrivit primelor informații, victima – un fost militar respectat în comunitate – ar fi fost copleșită de problemele personale și de despărțirea iminentă de soția sa. Surse apropiate anchetei susțin că bărbatul ar fi urmat să se prezinte la primul termen al procesului de divorț luna viitoare, iar această situație l-ar fi afectat profund.

Cercetările de până acum arată că deflagrația ar fi putut fi provocată intenționat, în urma unei scurgeri de gaze. Totuși, autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate cauza exploziei.

Soția a scăpat cu viață din întâmplare

Femeia, care lucrează la un spital din localitate, se afla la serviciu în momentul tragediei. Ea urma să plece spre casă, însă o întârziere neprevăzută i-a salvat viața.

„Doamna trebuia să ajungă acasă, dar a rămas puțin peste program. A avut noroc, altfel putea fi acolo în momentul exploziei”, a povestit o vecină.

Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe bărbat, fiind declarat decedat. Poliția și procurorii din Dej continuă ancheta pentru a clarifica toate circumstanțele tragediei.