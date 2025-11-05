La fața locului intervin echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. În zonă nu există locuințe, potrivit Realitatea Plus, așa că nu s-au făcut evacuări. Totuși, traseul unei linii STB a fost deviat pentru a permite intervenția echipelor.

Pompierii acționează în aceste momente pentru identificarea exactă a sursei scurgerii și oprirea fluxului de gaz.

"La data de 05.11.2025, ora 20:35, agenți de siguranță publică din cadrul Secției 3 Poliție au fost direcționați de către dispeceratul 112 către locația din str. Popa Tatu nr. 66, sector 1, unde se reclama miros de gaze în mediul stradal.

La fața locului, aspectele s-au confirmat, existând suspiciunea că provin dintr-o gură de canal amplasată stradal, în dreptul imobilului menționat. În gestionarea situației intervin 2 echipaje ISUBIF, 1 echipă Distrigaz, 1 echipă BPR și 2 echipe OP S3.

Nu se impune evacuarea locatarilor. În prezent, echipa Distrigaz efectuează verificări", a transmis ISU.

Revenire ISU

„A fost identificată o scurgere de gaze la o conductă ce se află în subteran. Au fost efectuate verificări în blocurile învecinate, fără a fi identificate valori peste pragul de alarmare, sens în care nu s-a impus evacuarea locatarilor.

A fost realizat, preventiv, un perimetru de siguranță de 100 m. În momentul de față, un echipaj din cadrul companiei de gaze acționează pentru remedierea defecțiunii. Acționăm cu o autospecială de stingere.”

