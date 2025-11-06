Vorbim despre o propunere înaintată de partidele din Opoziție. AUR, SOS și POT au cerut înființarea unei comisii de anchetă cu privire la mai multe aspecte care ar urma să fie clarificate în cadrul acestei comisii legat de tragedia care a avut loc în Sectorul 5 în urma exploziei de la blocul de pe Calea Rahovei.

Mai mult decât atât, această inițiativă a fost oprită prin votul în Camera Deputaților. Mai exact, parlamentarii au decis cu majoritate de voturi că nu se va întruni această comisie.

La polul opus, parlamentarii din Opoziție au cerut să se facă mai multe demersuri pentru a se afla cauza exactă a exploziei.

În cadrul acestei comisii, conform propunerilor, ar fi urmat să se investigheze cauzele, circumstanțele și responsabilitățile legate de explozia în care 3 persoane și-au pierdut viața. Cercetările în acest caz continuă. În cauză a fost deschis și un dosar penal de către procurorii de la Curtea de Apel București. Până în prezent, 3 persoane au fost reținute.