"Mulțumesc lui Nicolae Ciucă pentru oportunitatea de a fi aici. Am avut onoarea de a lucra cu Nicolae Ciucă, am avut discuții despre securitate de-a lungul timpului. Am fost rugat să vorbesc despre securitate internațională în această seară.

România este un partener important pentru NATO, inclusiv prin poziția la Marea Neagră și nu putem să ii permitem Rusiei sa câștige, Ucraina trebuie susținută.

SUA trebuie să livreze României ce a promis, în materie de armament. Va mulțumesc pentru procentul alocat din PIB pentru apărare, noua țintă ar trebui sa fie 3% din PIB.

Este o listă lungă să ajungem acolo trebuie o cooperare bună.

Fie că vom avea pe președintele Harris sau pe președintele Trump, vă puteți baza pe aliații NATO.

Mulțumesc României pentru tot ce face pentru a apăra lumea liberă", a afirmat Matthew Kroenig, specializat în strategia nucleară și relațiile internaționale. Profesor la Universitatea Georgetown și director adjunct al Centrului Scowcroft pentru Strategie și Securitate din cadrul Atlantic Council, Kroenig a publicat numeroase lucrări despre armele nucleare și strategia globală. El a fost consilier pentru Departamentul de Apărare al Statelor Unite și este cunoscut pentru susținerea unei strategii ferme în politica de apărare și securitate a SUA.