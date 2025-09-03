De exemplu, singurele date mai exacte cu privire la bugetari sunt cele pe care le are Ministerul Finanțelor, fiindcă de acolo se fac plățile pentru salarii.

Potrivit statisticilor din iunie, România are peste 1.300.000 de bugetari, dintre care peste 468.000 în administrația locală. Curios este că dintre aceștia, în cadrul autorității executive locale sunt peste 281.000 de angajați, însă Ilie Bolojan vorbea despre un număr mult mai mic, de 130.000 de oameni.

Tăvălugul de informații pe care oficialii îl aruncă în spațiul public nu face decât să adâncească și mai mult confuzia în rândul românilor și face și mai dificil de înțeles traseul banilor în aparatul de stat, spun analiștii.