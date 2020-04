EXCLUSIV Ultima mutare a Guvernului Orban. Cine PIERDE și cine CÂȘTIGĂ din criza cauzată de coronavirus

Guvernul a decis ca cei mai mulți bani să meargă la Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății, potrivit DRAFT-ului rectificării bugetare, obținut de reporterul Mioara Costin, de la Realitatea PLUS.

Este vorba de o scădere a creșterii economice cu 1,1%, veniturile sunt mai mici cu 18 mild lei, au crescut cheltuielile cu 11 mild de lei. Astfel că deficitul bugetar se majorează și ajunge la 6,54%. Raportat la bugetul total al României in 2020, față de prognoza anterioară a Guvernului Orban, acesta este în scădere - 1.081 mild de lei.

SCAD VENITURILE, CREȘTE DEFICITUL

PIB - 1081,3 MILIARDE

CREȘTERE ECONOMICĂ - 1,1%

DEFICIT - 6,54%

VENITURI MAI MICI CU 18 MILIARDE

CHELTUIELI MAI MARI CU 11 MILIARDE

CINE PIERDE, CINE CÂȘTIGĂ DIN CRIZA DE CORONAVIRUS

Mai mulți bani va primi în primul rând Ministerul Muncii, de 8,5 mild lei, pentru a plăti șomajul tehnic, pentru că există deja un milion de oameni trimiși în șomaj tehnic și este posibil ca numărul lor să crească în următoarea perioadă.

La Ministerul Sănătății vor ajunge 3,3 mild de lei, necesari pentru echipamente medicale in spitale.

La Ministerul Finanțelor se va suplimenta Fondul de Rezervă cu un total la MFP de 3,35 de mild de lei, care trebuie să fie dacă va fi nevoie de mai mulți bani alocați în această criză generată de epidemia de coronavirus.

La Ministerul de Interne merg 586 de mil lei, bani necesari echipamentelor necesare Poliției.

La Ministerul de Externe ajung 6,5 mil de lei, necesari pentru repatrierea unor cetateni in România.

CINE PRIMEŞTE MAI MULŢI BANI LA RECTIFICARE

MINISTERUL MUNCII - 8,5 MILIARDE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII - 3,39 MILIARDE

MINISTERUL DE FINANȚE - 3,35 MILIARDE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII - 1 MILIARD

MINISTERUL DE INTERNE - 586 MILIOANE

MINISTERUL AGRICULTURII - 100 MILIOANE LEI

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE - 6,5 MILIOANE LEI

Despre rectificarea bugetara, șeful Cancelariei primului ministru, Ionel Dancă, a declarat la Realitatea PLUS că „Ministerul Sanatatii va fi cel care va avea alocare pentru a face fata tuturor necesitatilor din această perioadă, alături de Ministerul Muncii pentru că am adoptat mai multe masuri de sprijin pentru cei afectati de aceasta criza, ca somajul tehnic, acordarea unei indemnizatii de pana 75% din salariul mediu brut pe economie pentru aproximativ un milion de persoane in aceasta perioada. Este un efort considerabil care trebuie garantat . Aceasta rectificare bugetara are la baza o prognoza privind cresterea PIB pentru acest an de minus 1,9%. Rectificarea bugetara are la baza o scadere a PIB de minus 1,9%, bazata pe scaderea cifrei de afaceri pe martie ,aprilie , mai, cu estimarea reluarii activitatii economice dupa incetarea starii de urgenta”.