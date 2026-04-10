Temperaturi în creștere la nivelul oceanelor

În luna martie, temperatura medie a apelor de suprafață (fără a include regiunile polare) a ajuns la 20,97 °C, cu doar 0,1 °C sub recordul stabilit în martie 2024. Conform datelor furnizate de Copernicus, tendința de încălzire a continuat și în aprilie.

Această evoluție este legată de instalarea fenomenului El Niño, caracterizat prin încălzirea periodică a apelor din Oceanul Pacific, care influențează clima globală pe perioade îndelungate. Episodul anterior, din 2023–2024, a contribuit deja la înregistrarea unor temperaturi globale record.

Potrivit raportului lunar al Copernicus, valorile actuale indică o posibilă tranziție către condiții specifice acestui fenomen. Creșterea temperaturii oceanelor declanșează o serie de efecte: apa se dilată și contribuie la creșterea nivelului mărilor, valurile de căldură marine devin mai frecvente și mai intense, iar ecosistemele sensibile — precum recifele de corali — sunt amenințate. În același timp, fenomenele meteo extreme, inclusiv cicloanele și ploile abundente, tind să se intensifice.

Europa, în topul regiunilor afectate

Europa rămâne continentul care se încălzește cel mai rapid, înregistrând temperaturi peste valorile obișnuite pentru această perioadă. Cele mai mari abateri au fost observate în nordul continentului, în statele baltice și în nord-vestul Rusiei. În paralel, vestul Statelor Unite s-a confruntat cu un val de căldură neobișnuit de timpuriu, cu temperaturi ce au depășit 40 °C și au ajuns chiar la 44 °C în unele zone.

Directorul Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice, Carlo Buontempo, a subliniat că datele din martie 2026 sunt alarmante: fiecare indicator este îngrijorător în sine, dar împreună arată presiunea tot mai mare asupra sistemului climatic global.

Arctica, la un nou minim

Situația din regiunea arctică accentuează acest tablou. Conform Copernicus, în iarna anului 2026, banchiza arctică a atins cea mai mică întindere înregistrată vreodată, egalând recordul negativ din 2025. Această gheață, care în mod normal se topește vara și se reface iarna, devine tot mai subțire și instabilă din cauza încălzirii globale.

În același timp, World Meteorological Organization estimează că există aproximativ 40% șanse ca fenomenul El Niño să revină până în iulie 2026, pe măsură ce influența opusă a La Niña slăbește treptat.





