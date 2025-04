Etalare zilnica RUNE mistice vineri 4 aprilie 2025

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru vineri 4 aprilie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – LAGUZ, inversata. Daca exista un blocaj in calea ta pe un domeniu, fii ca floarea ce pluteste cu gratie pe apa si lasa curentul divin al vietii sa iti indice o alta cale. Runa este simbolul florii plutitoare pe apa care merge lin incotro o duce curentul apei. Runa este conectata cu energia zeilor oceanelor Skadi si Njord. Esti in pericolul de a nu-ti conserva energia ca sa obtii rezultatul dorit. Poate sa dureze mai mult timp drumul dar doar cu rabdare si umor poti reusi.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – MANNAZ: Runa germanica Mannaz semnifica sinele, propria persoana si rasa umana in general. Aceasta runa vesteste faptul ca o relatie functionala, echilibrata si buna cu propria persoana iti este esentiala daca doresti ca orice alta relatie sa curga usor si sanatos. Ai de contemplat si practicat arta iubirii si respectului de sine. Totodata, focuseaza-te pe aici si acum, conditia de baza pentru ca un viteaz sa fie eficient si sa ramana in viata in batalii.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Othila: Othila este runa casei, familiei si achizitiilor, a jocului cinstit spre acumulare, a beneficiilor ca drept de nastere sau mostenire. Othila vesteste o mare capacitate mentala, adaptabilitate si maturitate. Multe abilitati personale iti aduc beneficii in casa ta, familia ta, orasul tau, tara ta, fiind si o runa a patriotismului. Runa simbolizeaza si taramul ancestral, proprietatea, bogatia fixa care este data din generatie in generatie. O familie unita inseamna putere. Othila este tot ce ai castigat pe durata vietii, dar si casa ta spirituala.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Perth: Astazi este o zi excelenta pentru a-ti asculta intuitia si a urma indicii subtile. Perth sugereaza ca norocul si oportunitatile pot aparea din surse neasteptate. Fii atent la semnele din jurul tau si nu ezita sa actionezi atunci cand simti ca este momentul potrivit.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – SOWULO (cu fata in sus). Sowulo indica faptul ca acum esti o persoana careia ii place sa detina controlul. Este momentul sa dai drumul la o parte din acest control si sa ai timp pentru tine insuti, in loc sa te tot ingrijorezi pentru toate lucrurile pentru care nu ai deloc control. Ai nevoie sa ii lasi pe altii sa isi gaseasca propria lor cale, sa faca propriile lor greseli si sa invete din ele. Nu poti fi adapost pentru ei pentru totdeauna.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – Uruz: Tu ai puterea fizica si interioara de a-ti implini toate visele, dar nu uita ca o data cu puterea vin si responsabilitatile. Puterea nu este o forta de aplicat asupra altora, ci o forta de ai preveni pe altii sa nu foloseasca puterea lor impotriva ta. Foloseste-ti aceasta puterea nobila ca sa ramai focusat pe obiectivele tale si nu permite sa fii manevrat. Nu lasa oamenii negativi sa te supere. Fii atent si la egoul tau : stapaneste-l si controleaza-l si vei reusi.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – ANSUZ (cu fata in sus). Runa anunta ca exista un sens si o semnificatie in totul din jurul tau. Incearca sa te asiguri ca canalele de comunicare dintre tine si cei dragi sunt deschise si functionale. Acum este un bun moment sa iei telefonul, sa scrii un mail cuiva drag, in special daca ai tot amanat asta pana acum. Asta iti poate aduce raspunsuri la intrebarile pe care ti le-ai pus de mult timp.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – EIWAZ. Este runa ce simbolizeaza copacul vietii, magia si visarea. Cuvantul de putere este “unitate” asa cum exista forta unificatoare puternica a naturii ce creaza o fundatie ferma a vietii. Runa este conectata cu energia lui Odin, zeul suprem. Are o energie pamanteasca, asemanatoare cu a copacilor. Eiwaz iti vesteste ca ai energia de a construi un plan solid de actiune si de a tine de proiect cu consecventa pana cand apar rezultatele dorite.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Ehwaz (inversata): Atentie ca letargia sa nu fie cauza de regres si de miscari incetinite. Poti avea gandire neclara, te poti simti pierdut precum un calaret intr-o padure incetosata. Daca cineva a stat pe loc pana acum, acum se poate misca. Cineva increzator sau disponibil isi poate exprima intentii negative. Ehwaz este runa impulsului.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – Inguz: Aceasta runa simbolizeaza dezvoltarea personala, cresterea nivelului de constienta, de empatie globala. La nivel mai mic, runa simbolizeaza o intalnire cu cei dragi, o masa in familie, o aniversare.

Continuarea pe Sfatul Parintilor