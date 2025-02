Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru vineri 28 februarie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – HAGALAZ: Exista activa in tine o nevoie de a rupe lanturile si a fi liber din circumstante ce te constrang. Exista unele lucruri in afara ariei tale de control. Te poti simti acum ca si cum te-ai trezit dupa un lung somn si iti trebuie putin timp pana iti revii in totalitate cu toate simturile. Ar putea fi o pierdere inainte de a fi un mare castig, dar nu neaparat.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Kenaz: Daca exista in tine o caracteristica ce tu crezi ca nu este buna, incearca sa o accepti cu iubire si sa intelegi cum sa o folosesti pentru scopuri pasnice. Si in tot cazul, nu incepe sa te dispretuiesti sau sa ai perceptii negative despre tine – doar priveste si observa.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Laguz (inversata): Simti nevoia sa ignori un adevar evident. Ca un sot care, desi stie ca este inselat, nu vrea sa recunoasca. Aparitia acestei rune inversate te avertizeaza ca nu este nevoie sa ramai intr-o situatie dureroasa de dragul aparentelor. Paraseste acel loc cat mai repede posibil.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – NAUTHIZ, inversata. Ai pus dorinte si nevoi mai presus de iubire si armonie cu ceilalti ? Ai pus presiune ca sa se implineasca urgent ceva din ce doresti ? Ai batut din picioare in fata zeitatilor ca sa iti aduca ce vrei ? Runa Nauthiz iti vesteste ca asta iti blocheaza rezultatele. Poate ca esti indiferent la dorintele altora si concentrat doar asupra dorintelor tale. Cine ai fi tu fara aceste dorinte si implinirea lor ? Care ar fi cel mai rau lucru pe care l-ai simti daca o dorinta nu ti s-ar implini niciodata ? Esti indrumat sa stai in energia lui “niciodata” ca sa simti si sa te eliberezi. Nauthiz este simbolul unei rani sau taieturi dar si a nevoilor si cum pot blocajele sa opreasca progresul dar si ce poti invata din etapele de rabdare in care iti gandesti creativ pasii urmatori.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Uruz (inversata): Aceasta runa iti transmite mesajul ca esti slabit din punct de vedere emotional. Cineva incearca sa iti “fure” puterea. Fii atent la oamenii din jurul tau, urmareste cine te-ar putea vampiriza energetic si indeparteaza-te de aceasta persoana.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – WUNJO (cu fata in jos). Trebuie sa iti gestionezi starile de anxietate si ingrijorare daca vrei sa reusesti sa ajungi la ce vrei. Poate ca anumite proiecte dorite se misca mai greu pana sa devina realitate. Ti se recomanda atentie in deciziile de munca si sa verifici cu migala totul. Daca ai dubii, decaleaza deciziile pana cand ai informatii mai clare pe care sa te bazezi.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – ANSUZ : Aceasta runa te avertizeaza sa te astepti la neasteptat si neprevazut. Este un mesaj ce te cheama cu deschidere spre schimbare si renovare, poate chiar si spre o noua viata. Vor aparea noi relatii, noi conexiuni, noi contacte, deci ti se recomanda sa fii cu ochii si urechile deschise spre intalnirile obisnuite sau reuniunile sociale pe care le vei avea. Pe de alta parte, runa Ansuz iti reaminteste ca mai intai trebuie sa te iubesti si hranesti pe tine inainte de a incerca sa iubesti si hranesti pe altii : este imposibil sa dai ceea ce nu ai. Aceasta runa iti reaminteste sa iti reamintesti asta zilnic.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – ALGIZ : Oricat de mult te-ar deranja, ceva dupa care tanjesti cu toata forta acum, poate fi obtinut dar foarte greu. Nu te poti astepta la prea mult de la aceasta situatie in acest moment pentru ca ea depinde de multi alti factori nu doar de dorinta ta. Iesirea este una singura : adapteaza-te la evenimentele curente. Incearca sa accepti oamenii din jurul tau si sa nu incerca sa ii schimbi tu ca sa obtii ce vrei, nu va duce nicaieri. Chiar daca ai dreptate de o mie de ori si ei nu au, nu incerca sa ii deturnezi pentru ca doar iti vei disipa propria putere. Daca nu iti place comportamentul cuiva, incearca sa intelegi ce motiveaza acest om de actioneaza asa. Nu intra in polemica cu el, nu face scene, nu pune ultimatumuri. Ti se cere sa arati flexibilitate in relatie. Daca nu suporti purtarea cuiva si nu te poti adapta, si simti furie si resentiment, cel mai bine este sa te retragi. Nu incerca sa ataci. Circumstantele nu sunt favorabile.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Eihwaz (inversata) : Trebuie sa iti exprimi potentialele aflate in stare latenta si inactiva. Ceea ce pare a fi periculos poate fi usor depasit prin efortul tau focusat si prin rabdare. Eihwaz este runa apararii si are un simbol magic semnificand intelepciunea gasita in adversitate.

