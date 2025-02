BERBEC

Un vis dureros si repetitiv al tau este acela de a tipa tare si nimeni sa nu te auda. Sunt mai multe moduri in care poti interpreta un asemenea vis. Poate in grupul tau de prieteni sau la munca te simti nevalorizat si neauzit. Nu este acelasi lucru cu a fi mut la modul propriu, dar durerea iti poate veni de la a simti ca si cum opiniile si punctele tale de vedere nu sunt luate in considerare. Incearca sa te intrebi daca e cineva in viata ta cu care incerci sa comunici si nu iti acorda timp peste zi. Ar putea fi un mare pas in a-ti usura subconstientul de presiune.

TAUR

Se prea poate sa ai cosmaruri senzoriale, cum ar fi sa ai un milion de ace infipte in tine sau altceva de acest tip care sa iti dea o asemenea stare fizica de groaza. Tu urasti disconfortul si poate ca in stare de veghe ai dezvoltat o fobie despre el. Durerea manifestata intr-un vis este un semn transmis clar ca o eviti si te temi de ea in viata reala. Incearca sa iti dai seama care iti sunt declansatorii fizici in viata curenta, fie ca este ceva minor ca a nu manca suficient in pauza de masa sau a dormi inconfortabil pe o canapea. Vei primi astfel o perspectiva cum sa rezolvi aceste stresuri si cat de important este pentru starea ta de bine sa fii bine cu toate cele cinci simturi.

GEMENI

A nu fi capabil sau apt sa comunici este un cosmar pentru o zodie asa de sociabila precum Gemenii atat in somn cat si treaz. A te exprima spre ceilalti este cea mai mare avutie a ta in viata, deci ar fi o catastrofa sa nu poti avea acest instrument vital de viata. A visa urat pe aceasta tema iti arata doar cat de pretioasa este vocea ta, fie ca este pe scris fie pe verbal. Cel mai bun mod de a anula acest tip de vise este sa iti pretuiesti comunicarea si sa o folosesti ori de cate ori simti ca ai nevoie.

RAC

Faptul ca partenerul sau parintii ti-ar spune ca nu te iubesc este pe lista celor mai groaznice realitati pe care ti le poti imagina sau visa noaptea. A descoperi faptul ca iubirea este o minciuna ar duce la o lume foarte neplacuta si dureroasa in care ar trebui sa traiesti. Ai incredere in intuitia ta cand vine vorba de aceste lucruri. Tu ai un spirit bun de perceptie, deci daca te temi ca ai putea fi parasit sau neiubit, cel mai bine este sa ai incredere in iubire si ca esti o fiinta demna de a primi permanent iubirea oamenilor dragi.

LEU

A trece invizibil prin viata este cel mai mare cosmar al tau in viata reala si se manifesta sub varii scenarii si in cele mai comune cosmaruri ale tale. Tu vrei sa faci lucruri semnificative in aceasta lume si daca visezi ca nu esti vazut, ca si cum nici nu ai exista, iti este probabil teama ca nu conteaza subiectele pentru care simti pasiune. Doar tine minte ca in aceasta lume mare, mare exista cu siguranta cineva careia ii pasa ce ai tu de spus si facut. Si este o audienta suficienta ca sa te simti bine din nou. Gaseste acesti oameni si calmeaza-ti astfel subconstientul.

BALANTA

A-ti trai viata singur este un vis urat comun pentru voi cei din Balanta, oamenii preocupati de parteneriate si de armonie intre oameni. Tu cauti echilibrul in viata si e foarte important pentru tine sa gasesti pe cineva alaturi de care viata sa fie mai frumoasa. Dar daca te uiti la relatiile tale, oricand poti descoperi ca ai deja relatii pline de sens si ca fiecare om le are. Tu nu traversezi viata singur, insa daca ai totusi asemenea cosmaruri care te fac sa te simti singur, este semn sa te conectezi mai mult la oamenii dragi pentru a primi si da mai multe semne de iubire.

SCORPION

A fi inselat de partener(a) este unul din cele mai comune teme in cosmarurile tale, fie ca sunt in viata reala fie in somn. Tu esti un suflet foarte posesiv si fidel si ultimul lucru pe care il poti accepta este sa descoperi ca ai investit energie in cineva care nu a facut la fel. Iesirea din aceasta capcana a mintii specifica zodiei tale este sa iti amintesti ca esti suficient de puternic incat sa gestionezi orice dar si suficient de puternic incat sa primesti multa apreciere, indiferent de la cine. Iata un mod bun de a avea grija de tine si de a-ti linisti temerile subconstientului.

SAGETATOR

A fi limitat in orice fel – fie ca ajungi sa fii in incapacitatea de a te duce undeva sau de a face ceva ce iubesti in viata reala – reprezinta relatia foarte puternica pe care zodia ta o are cu liberatea. Tu intotdeauna doresti ceva mai mult in viata si in care sa te simti in miscare si dinamic, deci asigura-te ca nu intri intr-un mod de viata in care esti prea asezat, indiferent de domeniu, si astfel iti vei calma subconstientul ce nu iti va mai genera cosmaruri despre ingradirea libertatii. Cand vine vorba de relatiile tale, de stilul de viata, de job, asigura-te mereu ca esti fericit si mai ales ca ai in perspectiva si in fata suficient spatiu in care sa cresti si sa evoluezi.

Continuarea Aici